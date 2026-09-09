https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/fenerbahce-roma-macinin-karaborsa-bilet-satisi-5-supheli-gozaltina-alindi-1108639789.html
Fenerbahçe-Roma maçının karaborsa bilet satışı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe-Roma maçının karaborsa bilet satışı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T23:15+0300
2026-09-09T23:15+0300
2026-09-09T23:15+0300
spor
fenerbahçe
cumhuriyet başsavcılığı
roma
karaborsa
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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı verdiği tespit edilen şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html
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fenerbahçe, cumhuriyet başsavcılığı, roma, karaborsa
fenerbahçe, cumhuriyet başsavcılığı, roma, karaborsa
Fenerbahçe-Roma maçının karaborsa bilet satışı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı verdiği tespit edilen şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.