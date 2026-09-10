https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-acikladi-ismail-kartala-sise-atan-sahis-tespit-edildi-1108677552.html
Fenerbahçe açıkladı: İsmail Kartal'a şişe atan şahıs tespit edildi
Fenerbahçe açıkladı: İsmail Kartal'a şişe atan şahıs tespit edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe atan kişinin kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T23:41+0300
2026-09-10T23:41+0300
2026-09-10T23:41+0300
spor
i̇smail kartal
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
tarihi maç
roma
şişe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla oynanan karşılaşmada Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eyleminde bulunan kişinin tespit edildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlendiği ve ifadesinin alındığı bildirildi.Açıklamada, şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, roma, şişe
i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, roma, şişe
Fenerbahçe açıkladı: İsmail Kartal'a şişe atan şahıs tespit edildi
Fenerbahçe, Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe atan kişinin kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini ve hakkında seyirden men tedbiri uygulandığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla oynanan karşılaşmada Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eyleminde bulunan kişinin tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlendiği ve ifadesinin alındığı bildirildi.
Açıklamada, şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığı belirtildi.