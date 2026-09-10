https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini maçın ardından öğrenerek şaşkınlık yaşadı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T23:32+0300
2026-09-10T23:32+0300
2026-09-10T23:32+0300
spor
archie brown
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fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsmail Kartal'ın istifası sorulan Brown, ''Nasıl? Hayır. Şu anda öğreniyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu'' açıklamasında bulundu.İngiliz futbolcu, Kartal'ın istifasını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html
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archie brown, i̇smail kartal, roma, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç
archie brown, i̇smail kartal, roma, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini maçın ardından öğrenerek şaşkınlık yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsmail Kartal'ın istifası sorulan Brown, ''Nasıl? Hayır. Şu anda öğreniyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu'' açıklamasında bulundu.
İngiliz futbolcu, Kartal'ın istifasını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.