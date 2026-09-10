https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini maçın ardından öğrenerek şaşkınlık yaşadı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T23:32+0300

2026-09-10T23:32+0300

2026-09-10T23:32+0300

spor

archie brown

i̇smail kartal

roma

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108677277_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_61455ab771f0c533196532759ce3aa2b.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsmail Kartal'ın istifası sorulan Brown, ''Nasıl? Hayır. Şu anda öğreniyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu'' açıklamasında bulundu.İngiliz futbolcu, Kartal'ın istifasını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

archie brown, i̇smail kartal, roma, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç