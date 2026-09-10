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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini maçın ardından öğrenerek şaşkınlık yaşadı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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roma
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fenerbahçe spor kulübü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsmail Kartal'ın istifası sorulan Brown, ''Nasıl? Hayır. Şu anda öğreniyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu'' açıklamasında bulundu.İngiliz futbolcu, Kartal'ın istifasını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html
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archie brown, i̇smail kartal, roma, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç
archie brown, i̇smail kartal, roma, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasına şaşırdı: 'Şu anda öğreniyorum'

23:32 10.09.2026
© AA / Serhat ÇağdaşArchie Brown
Archie Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini maçın ardından öğrenerek şaşkınlık yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsmail Kartal'ın istifası sorulan Brown, ''Nasıl? Hayır. Şu anda öğreniyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu'' açıklamasında bulundu.
İngiliz futbolcu, Kartal'ın istifasını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
SPOR
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti
22:33
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