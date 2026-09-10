https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cindeki-bir-limanda-yuk-gemisinde-yangin-cikti-en-az-20-kisi-hayatini-kaybetti-1108660458.html

Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı: Ölü sayısı yükseliyor

Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı: Ölü sayısı yükseliyor

Sputnik Türkiye

Çin Devlet medyasının aktardığına göre, Çin'deki bir limanda demirliyken alev alan yük gemisindeki olayda ölü sayısı 25'e yükseldi, en az 5 kişinin ise kayıp... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

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Xinhua haber ajansı, Çin'in kuzeydoğu kıyısındaki önemli bir denizcilik merkezi olan Qingdao kentinde onarım çalışmaları süren ‘Ocean Melody’ adlı gemide toplam 42 kişinin bulunduğunu bildirdi.Devlet medyası, ölü sayısını 25 olarak güncelledi. Yangının Çin yerel saatiyle akşamüstü saatlerinde başladığını söyledi.Geminin, 31 Ağustos’tan bu yana Qingdao limanında bulunduğu tespit edildi.Şi talimat verdi, soruşturma başlatıldıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının genişletilmesi talimatı verirken, Xinhua’ya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Geminin bulunduğu liman devlet kontrollü, dünyanın en büyük gemi inşa kuruluşlarından Çin Devlet Gemicilik İşletmesi (CSSC) tarafından işletiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ispanya-istihbarati-sebtedeki-kitlesel-gecisi-bir-gun-onceden-uyarmis-1108651069.html

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