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Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı: Ölü sayısı yükseliyor
Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı: Ölü sayısı yükseliyor
Sputnik Türkiye
Çin Devlet medyasının aktardığına göre, Çin'deki bir limanda demirliyken alev alan yük gemisindeki olayda ölü sayısı 25'e yükseldi, en az 5 kişinin ise kayıp... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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Xinhua haber ajansı, Çin'in kuzeydoğu kıyısındaki önemli bir denizcilik merkezi olan Qingdao kentinde onarım çalışmaları süren ‘Ocean Melody’ adlı gemide toplam 42 kişinin bulunduğunu bildirdi.Devlet medyası, ölü sayısını 25 olarak güncelledi. Yangının Çin yerel saatiyle akşamüstü saatlerinde başladığını söyledi.Geminin, 31 Ağustos’tan bu yana Qingdao limanında bulunduğu tespit edildi.Şi talimat verdi, soruşturma başlatıldıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının genişletilmesi talimatı verirken, Xinhua’ya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Geminin bulunduğu liman devlet kontrollü, dünyanın en büyük gemi inşa kuruluşlarından Çin Devlet Gemicilik İşletmesi (CSSC) tarafından işletiliyor.
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Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı: Ölü sayısı yükseliyor
14:09 10.09.2026 (güncellendi: 15:14 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Çin Devlet medyasının aktardığına göre, Çin'deki bir limanda demirliyken alev alan yük gemisindeki olayda ölü sayısı 25'e yükseldi, en az 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Xinhua haber ajansı, Çin'in kuzeydoğu kıyısındaki önemli bir denizcilik merkezi olan Qingdao kentinde onarım çalışmaları süren ‘Ocean Melody’ adlı gemide toplam 42 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Devlet medyası, ölü sayısını 25 olarak güncelledi.
Yangının Çin yerel saatiyle akşamüstü saatlerinde başladığını söyledi.
Geminin, 31 Ağustos’tan bu yana Qingdao limanında bulunduğu tespit edildi.
Şi talimat verdi, soruşturma başlatıldı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının genişletilmesi talimatı verirken, Xinhua’ya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geminin bulunduğu liman devlet kontrollü, dünyanın en büyük gemi inşa kuruluşlarından Çin Devlet Gemicilik İşletmesi (CSSC) tarafından işletiliyor.