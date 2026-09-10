https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa etti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T22:33+0300

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spor

i̇smail kartal

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Basın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-romayla-berabere-kaldi--1108674953.html

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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü