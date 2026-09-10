https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa etti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T22:33+0300
2026-09-10T22:33+0300
2026-09-10T22:53+0300
spor
i̇smail kartal
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Basın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-romayla-berabere-kaldi--1108674953.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti
22:33 10.09.2026 (güncellendi: 22:53 10.09.2026)
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.