https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/alman-basini-dusseldorftaki-ukrayna-baskonsoloslugunda-polis-operasyonu-duzenledi-1108674442.html

Alman basını: Düsseldorf'taki Ukrayna Başkonsolosluğunda polis operasyonu düzenledi

Alman basını: Düsseldorf'taki Ukrayna Başkonsolosluğunda polis operasyonu düzenledi

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Ukrayna Başkonsolosluğunda, nedeni henüz bilinmeyen "tehlikeli bir durum" ihbarı üzerine geniş çaplı polis operasyonu... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T21:10+0300

2026-09-10T21:10+0300

2026-09-10T21:10+0300

dünya

almanya

düsseldorf

ukrayna

başkonsolosluk

polis

operasyon

dpa

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Alman haber ajansı DPA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Düsseldorf'un merkezinde yer alan Ukrayna Başkonsolosluğu binasında büyük bir polis operasyonu yürütülüyor.Bir polis sözcüsünün açıklamasına dayandırılan haberde, konsoloslukta mahiyeti henüz netleşmeyen "tehlikeli bir durumun" ortaya çıktığı aktarıldı.Operasyonun doğrudan diplomatik misyon binası ve çevresinde devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçleri olayın nedenine veya içerideki duruma ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/almanya-afdnin-gizli-operasyon-planina-erisimini-kisitlamayi-degerlendiriyor-oplan-deutschland-1108671270.html

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almanya, düsseldorf, ukrayna, başkonsolosluk, polis, operasyon, dpa