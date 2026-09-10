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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/alman-basini-dusseldorftaki-ukrayna-baskonsoloslugunda-polis-operasyonu-duzenledi-1108674442.html
Alman basını: Düsseldorf'taki Ukrayna Başkonsolosluğunda polis operasyonu düzenledi
Alman basını: Düsseldorf'taki Ukrayna Başkonsolosluğunda polis operasyonu düzenledi
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Ukrayna Başkonsolosluğunda, nedeni henüz bilinmeyen "tehlikeli bir durum" ihbarı üzerine geniş çaplı polis operasyonu... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T21:10+0300
2026-09-10T21:10+0300
dünya
almanya
düsseldorf
ukrayna
başkonsolosluk
polis
operasyon
dpa
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Alman haber ajansı DPA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Düsseldorf'un merkezinde yer alan Ukrayna Başkonsolosluğu binasında büyük bir polis operasyonu yürütülüyor.Bir polis sözcüsünün açıklamasına dayandırılan haberde, konsoloslukta mahiyeti henüz netleşmeyen "tehlikeli bir durumun" ortaya çıktığı aktarıldı.Operasyonun doğrudan diplomatik misyon binası ve çevresinde devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçleri olayın nedenine veya içerideki duruma ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/almanya-afdnin-gizli-operasyon-planina-erisimini-kisitlamayi-degerlendiriyor-oplan-deutschland-1108671270.html
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almanya, düsseldorf, ukrayna, başkonsolosluk, polis, operasyon, dpa
almanya, düsseldorf, ukrayna, başkonsolosluk, polis, operasyon, dpa

Alman basını: Düsseldorf'taki Ukrayna Başkonsolosluğunda polis operasyonu düzenledi

21:10 10.09.2026
© AP Photo / Jens Meyer Almanya polisi-Alman polis
Almanya polisi-Alman polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Jens Meyer
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Ukrayna Başkonsolosluğunda, nedeni henüz bilinmeyen "tehlikeli bir durum" ihbarı üzerine geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı bildirildi.
Alman haber ajansı DPA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Düsseldorf'un merkezinde yer alan Ukrayna Başkonsolosluğu binasında büyük bir polis operasyonu yürütülüyor.
Bir polis sözcüsünün açıklamasına dayandırılan haberde, konsoloslukta mahiyeti henüz netleşmeyen "tehlikeli bir durumun" ortaya çıktığı aktarıldı.
Operasyonun doğrudan diplomatik misyon binası ve çevresinde devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçleri olayın nedenine veya içerideki duruma ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı.
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