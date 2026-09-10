https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/almanya-afdnin-gizli-operasyon-planina-erisimini-kisitlamayi-degerlendiriyor-oplan-deutschland-1108671270.html
Almanya, AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor, OPLAN Deutschland nedir?
Almanya, AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor, OPLAN Deutschland nedir?
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt'ta hükümet kurması halinde, eyalet yönetiminin Almanya'nın gizli askeri operasyon planına erişiminin kısıtlayabileceklerini söyledi.
2026-09-10T18:23+0300
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Almanya'da hükümetin, AfD'nin eyalet yönetimine gelmesi halinde Almanya'nın olası kriz ve savaş durumlarına ilişkin gizli operasyon planına erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiği bildirildi.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Yayıncılar Ağı'nın (RND) haberine göre parlamentoda yaptığı açıklamada, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde hükümet kurması durumunda Almanya Operasyon Planı'na (OPLAN Deutschland) erişimin kısıtlanmasının gündemde olduğunu söyledi.Pistorius, söz konusu planın gizli olduğunu ve AfD'nin eyalet yönetimini oluşturması halinde bu hassas bilgilere erişimin nasıl düzenleneceğinin değerlendirildiğini belirtti.OPLAN Deutschland nedir?Savunma Bakanlığı sözcülerinin, AfD öncülüğünde bir eyalet hükümeti kurulması halinde Saksonya-Anhalt yönetimine verilen güvenlik ve savunma bilgilerinin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermediği belirtildi. Sözcüler yalnızca OPLAN Deutschland'ın gizli bir belge olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/merzden-afdnin-secim-zaferine-ilk-yorum-partimizi-temellerinden-sarsti-eskisi-gibi-devam-edemeyiz-1108555913.html
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almanya, saksonya-anhalt, almanya için alternatif (afd), haberler
Almanya, AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor, OPLAN Deutschland nedir?
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Saksonya-Anhalt'ta hükümet kurması halinde, eyalet yönetiminin Almanya'nın gizli askeri operasyon planına (OPLAN Deutschland) erişiminin kısıtlanmasını değerlendirdiklerini açıkladı.
Almanya'da hükümetin, AfD'nin eyalet yönetimine gelmesi halinde Almanya'nın olası kriz ve savaş durumlarına ilişkin gizli operasyon planına erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiği bildirildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Yayıncılar Ağı'nın (RND) haberine göre parlamentoda yaptığı açıklamada, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde hükümet kurması durumunda Almanya Operasyon Planı'na (OPLAN Deutschland) erişimin kısıtlanmasının gündemde olduğunu söyledi.
Pistorius, söz konusu planın gizli olduğunu ve AfD'nin eyalet yönetimini oluşturması halinde bu hassas bilgilere erişimin nasıl düzenleneceğinin değerlendirildiğini belirtti.
Almanya'nın OPLAN Deutschland adı verilen operasyon planı, ülkenin olası bir kriz veya savaş durumunda
uygulayacağı 'askeri ve sivil tedbirleri' belirliyor.
Plan kapsamında Almanya'nın NATO ve ulusal savunma çerçevesindeki görevlerinin yanı sıra, 'müttefik ülkelerden gelecek askeri birliklerin Almanya üzerinden
NATO'nun doğu kanadına sevk edilmesine ilişkin düzenlemelerin de' bulunduğu belirtiliyor.
Planın tam metninin eyalet başbakanlıkları
ve devletin ilgili makamların da bulunduğu, belediyelere ise yalnızca özetlenmiş bir versiyonunun iletildiği aktarılıyor.
Savunma Bakanlığı sözcülerinin, AfD öncülüğünde bir eyalet hükümeti kurulması halinde Saksonya-Anhalt yönetimine verilen güvenlik ve savunma bilgilerinin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermediği belirtildi. Sözcüler yalnızca OPLAN Deutschland'ın gizli bir belge olduğuna dikkat çekti.