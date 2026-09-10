https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/almanya-afdnin-gizli-operasyon-planina-erisimini-kisitlamayi-degerlendiriyor-oplan-deutschland-1108671270.html

Almanya, AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor, OPLAN Deutschland nedir?

Almanya, AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor, OPLAN Deutschland nedir?

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt'ta hükümet kurması halinde, eyalet yönetiminin Almanya'nın gizli askeri operasyon planına erişiminin kısıtlayabileceklerini söyledi.

2026-09-10T18:23+0300

2026-09-10T18:23+0300

2026-09-10T18:23+0300

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Almanya'da hükümetin, AfD'nin eyalet yönetimine gelmesi halinde Almanya'nın olası kriz ve savaş durumlarına ilişkin gizli operasyon planına erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiği bildirildi.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Yayıncılar Ağı'nın (RND) haberine göre parlamentoda yaptığı açıklamada, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde hükümet kurması durumunda Almanya Operasyon Planı'na (OPLAN Deutschland) erişimin kısıtlanmasının gündemde olduğunu söyledi.Pistorius, söz konusu planın gizli olduğunu ve AfD'nin eyalet yönetimini oluşturması halinde bu hassas bilgilere erişimin nasıl düzenleneceğinin değerlendirildiğini belirtti.OPLAN Deutschland nedir?Savunma Bakanlığı sözcülerinin, AfD öncülüğünde bir eyalet hükümeti kurulması halinde Saksonya-Anhalt yönetimine verilen güvenlik ve savunma bilgilerinin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermediği belirtildi. Sözcüler yalnızca OPLAN Deutschland'ın gizli bir belge olduğuna dikkat çekti.

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