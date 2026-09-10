Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir

"Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir. Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir. Voleybolcu kızlar üzerinden yürütülmeye çalışılan her türlü ideolojik ayrım tezinin köküne kibrit suyu dökmüştür. Filenin Sultanları’nın memlekete yaşattığı sevincin, bu toplumun ortak sevinci olduğunun altı çizilmiştir. Kızlarımızın politik çekişmeler ve yaşam tarzı savaşları üzerinden sağa sola çekiştirilmesine yönelik her türlü yaklaşıma “dur” denilmiştir.