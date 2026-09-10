Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ahmet-hakan-erdoganin-a-milli-kadin-voleybol-takimini-kabulu-gururun-bir-kesime-ait-olmadiginin-1108648554.html
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Filenin Sultanlarını ağırlamasını " Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T09:50+0300
2026-09-10T09:56+0300
yaşam
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
zehra güneş
melissa vargas
eda erdem dündar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108647521_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_5d31dbde134a9dc9e53c2137ae8ef32c.jpg
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Kabule dair Ahmet Hakan değerlendirmelerde bulundu ve "Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir." dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/cumhurbaskani-erdogandan-avrupa-sampiyonu-olan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-tebrik-1108543026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108647521_0:413:2048:1949_1920x0_80_0_0_a8ad529a339ba91729d32d9a2a220022.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, melissa vargas, eda erdem dündar
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, melissa vargas, eda erdem dündar

Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir

09:50 10.09.2026 (güncellendi: 09:56 10.09.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıA Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Filenin Sultanlarını ağırlamasını " Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir." diyerek yorumladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Kabule dair Ahmet Hakan değerlendirmelerde bulundu ve "Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir." dedi.
© TCCB / Mustafa KamacıA Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan
© TCCB / Mustafa Kamacı
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:

"Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir. Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir. Voleybolcu kızlar üzerinden yürütülmeye çalışılan her türlü ideolojik ayrım tezinin köküne kibrit suyu dökmüştür. Filenin Sultanları’nın memlekete yaşattığı sevincin, bu toplumun ortak sevinci olduğunun altı çizilmiştir. Kızlarımızın politik çekişmeler ve yaşam tarzı savaşları üzerinden sağa sola çekiştirilmesine yönelik her türlü yaklaşıma “dur” denilmiştir.

© TCCB / Murat KulaA Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Erdoğan
© TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
6 Eylül, 21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала