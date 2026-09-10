https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ahmet-hakan-erdoganin-a-milli-kadin-voleybol-takimini-kabulu-gururun-bir-kesime-ait-olmadiginin-1108648554.html
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir
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Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Filenin Sultanlarını ağırlamasını " Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Kabule dair Ahmet Hakan değerlendirmelerde bulundu ve "Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir." dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/cumhurbaskani-erdogandan-avrupa-sampiyonu-olan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-tebrik-1108543026.html
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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, melissa vargas, eda erdem dündar
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, zehra güneş, melissa vargas, eda erdem dündar
Ahmet Hakan: Erdoğan’ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabulü gururun bir kesime ait olmadığının altı çizmiştir
09:50 10.09.2026 (güncellendi: 09:56 10.09.2026)
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Filenin Sultanlarını ağırlamasını " Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir." diyerek yorumladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
ziyaret ettiler. Kabule dair Ahmet Hakan değerlendirmelerde bulundu ve "Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir.
" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir. Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir. Voleybolcu kızlar üzerinden yürütülmeye çalışılan her türlü ideolojik ayrım tezinin köküne kibrit suyu dökmüştür. Filenin Sultanları’nın memlekete yaşattığı sevincin, bu toplumun ortak sevinci olduğunun altı çizilmiştir. Kızlarımızın politik çekişmeler ve yaşam tarzı savaşları üzerinden sağa sola çekiştirilmesine yönelik her türlü yaklaşıma “dur” denilmiştir.