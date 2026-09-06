https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/cumhurbaskani-erdogandan-avrupa-sampiyonu-olan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-tebrik-1108543026.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T21:44+0300
2026-09-06T21:44+0300
2026-09-06T21:44+0300
spor
filenin sultanları
recep tayyip erdoğan
türkiye kadın millî voleybol takımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html
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filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, türkiye kadın millî voleybol takımı
filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, türkiye kadın millî voleybol takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.