https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/cumhurbaskani-erdogandan-avrupa-sampiyonu-olan-a-milli-kadin-voleybol-takimina-tebrik-1108543026.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T21:44+0300

2026-09-06T21:44+0300

2026-09-06T21:44+0300

spor

filenin sultanları

recep tayyip erdoğan

türkiye kadın millî voleybol takımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html

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Sputnik Türkiye

filenin sultanları, recep tayyip erdoğan, türkiye kadın millî voleybol takımı