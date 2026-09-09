https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ukraynadan-itiraf-gece-boyunca-hicbir-rus-balistik-fuzesi-dusurulemedi-1108615734.html

Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi

Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece Rus ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T10:02+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇skender-m

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin dün gece İskender-M balistik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri, fırlatılan balistik füzelerden hiçbirini imha edemedi. Ayrıca saldırıda kullanılan 31 İHA’nın da düşürülemediği kaydedildi.Saldırılarda Ukrayna'ya ait hangi altyapı tesislerinin hedef alındığına veya hasar durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde bir açıklama yaparak, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait yaklaşık 600 İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/novorossiyske-iha-saldirisi-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1108615116.html

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ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇skender-m, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı