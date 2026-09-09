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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ukraynadan-itiraf-gece-boyunca-hicbir-rus-balistik-fuzesi-dusurulemedi-1108615734.html
Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi
Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece Rus ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin dün gece İskender-M balistik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri, fırlatılan balistik füzelerden hiçbirini imha edemedi. Ayrıca saldırıda kullanılan 31 İHA’nın da düşürülemediği kaydedildi.Saldırılarda Ukrayna'ya ait hangi altyapı tesislerinin hedef alındığına veya hasar durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde bir açıklama yaparak, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait yaklaşık 600 İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/novorossiyske-iha-saldirisi-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1108615116.html
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ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇skender-m, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇skender-m, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi

10:02 09.09.2026 (güncellendi: 10:06 09.09.2026)
© SputnikRus İskender füzesi
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece Rus ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin dün gece İskender-M balistik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri, fırlatılan balistik füzelerden hiçbirini imha edemedi. Ayrıca saldırıda kullanılan 31 İHA’nın da düşürülemediği kaydedildi.
Saldırılarda Ukrayna'ya ait hangi altyapı tesislerinin hedef alındığına veya hasar durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde bir açıklama yaparak, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait yaklaşık 600 İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
Rus ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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