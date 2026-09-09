https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ukraynadan-itiraf-gece-boyunca-hicbir-rus-balistik-fuzesi-dusurulemedi-1108615734.html
Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi
Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece Rus ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T10:02+0300
2026-09-09T10:02+0300
2026-09-09T10:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇skender-m
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086198320_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_a9f0a2c872beed7c54ddf3f4c8ed86f6.jpg
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin dün gece İskender-M balistik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri, fırlatılan balistik füzelerden hiçbirini imha edemedi. Ayrıca saldırıda kullanılan 31 İHA’nın da düşürülemediği kaydedildi.Saldırılarda Ukrayna'ya ait hangi altyapı tesislerinin hedef alındığına veya hasar durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde bir açıklama yaparak, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait yaklaşık 600 İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/novorossiyske-iha-saldirisi-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1108615116.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086198320_199:0:1535:1002_1920x0_80_0_0_8c3dbd1e853dbacb052ee88525f9f7b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇skender-m, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇skender-m, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna’dan itiraf: Gece boyunca hiçbir Rus balistik füzesi düşürülemedi
10:02 09.09.2026 (güncellendi: 10:06 09.09.2026)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gece Rus ordusu tarafından fırlatılan balistik füzelerin hiçbirinin düşürülemediğini açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin dün gece İskender-M balistik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri, fırlatılan balistik füzelerden hiçbirini imha edemedi. Ayrıca saldırıda kullanılan 31 İHA’nın da düşürülemediği kaydedildi.
Saldırılarda Ukrayna'ya ait hangi altyapı tesislerinin hedef alındığına veya hasar durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde bir açıklama yaparak, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait yaklaşık 600 İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.