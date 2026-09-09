https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/novorossiyske-iha-saldirisi-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1108615116.html

Novorossiysk’e İHA saldırısı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Novorossiysk’e İHA saldırısı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentine gece saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T09:22+0300

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krasnodar

novorossiysk

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nde (Kuban) bulunan liman kenti Novorossiysk, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Vali Kondratyev, Rus savunma sistemlerinin gece boyunca bölgeye yönelik kitlesel bir İHA saldırısını püskürttüğünü, ancak ana darbenin Novorossiysk kentine denk geldiğini belirtti.Moskova’dan misilleme açıklamasıRus ordusu bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna genelinde karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depolar dahil sadece askeri hedefleri vuruyor. Bu operasyonlarda uzun menzilli hassas silahlar ile kamikaze İHA'lar kullanılıyor.

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rusya, ukrayna, krasnodar, novorossiysk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar, sivil can kaybı