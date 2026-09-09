https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/novorossiyske-iha-saldirisi-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1108615116.html
Novorossiysk’e İHA saldırısı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Novorossiysk’e İHA saldırısı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentine gece saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T09:22+0300
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novorossiysk
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sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nde (Kuban) bulunan liman kenti Novorossiysk, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Vali Kondratyev, Rus savunma sistemlerinin gece boyunca bölgeye yönelik kitlesel bir İHA saldırısını püskürttüğünü, ancak ana darbenin Novorossiysk kentine denk geldiğini belirtti.Moskova’dan misilleme açıklamasıRus ordusu bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna genelinde karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depolar dahil sadece askeri hedefleri vuruyor. Bu operasyonlarda uzun menzilli hassas silahlar ile kamikaze İHA'lar kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html
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rusya, ukrayna, krasnodar, novorossiysk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, ukrayna, krasnodar, novorossiysk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar, sivil can kaybı
Novorossiysk’e İHA saldırısı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
09:22 09.09.2026 (güncellendi: 09:31 09.09.2026)
Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentine gece saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında kilise ve anaokulunun da bulunduğu çok sayıda binada ağır hasar meydana geldi.
Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nde (Kuban) bulunan liman kenti Novorossiysk, gece saatlerinde insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Vali Kondratyev, Rus savunma sistemlerinin gece boyunca bölgeye yönelik kitlesel bir İHA saldırısını püskürttüğünü, ancak ana darbenin Novorossiysk kentine denk geldiğini belirtti.
Yaralı sayısı:
Saldırıda 29 sivil yaralandı, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Maddi hasar:
Bir Ortodoks kilisesi, bir anaokulu, 3 müstakil ev ve 5 apartman kompleksinin hasar gördüğü kaydedildi.
Moskova’dan misilleme açıklaması
Rus ordusu bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna genelinde karar alma merkezleri, askeri üretim tesisleri ve NATO uzmanlarıyla ortak kullanılan depolar dahil sadece askeri hedefleri vuruyor. Bu operasyonlarda uzun menzilli hassas silahlar ile kamikaze İHA'lar kullanılıyor.