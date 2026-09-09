https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-askeri-sanayi-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108637787.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi ve liman tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi ve liman tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile deniz limanlarına yönelik grup saldırıların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Nikolayev... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T20:19+0300
2026-09-09T20:19+0300
2026-09-09T20:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
nikolayev
mig-29
odessa
rus ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri altyapısı ve liman tesislerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğü ifade edildi.Açıklamada, Nikolayev kentindeki askeri lojistik ağının hedef alındığı vurgulanarak, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan “Delivery” ve “Nibulon” lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Aynı kentte bulunan “Konveyermaş” işletmesi arazisindeki insansız hava aracı (İHA) deposu ile Nikolayev Limanı’nda Ukrayna ordusuna tahsis edilen askeri teçhizat depoları ve yakıt tanklarının da imha edildiği aktarıldı.Başkent Kiev ve Odessa bölgelerindeki hedeflere de değinilen açıklamada, Kiev yakınlarındaki bir havaalanında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağının imha edildiği ifade edildi.Ayrıca, Odessa Limanı'nda deniz araçlarına refakat eden bir römorkörün de Rus güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rus-ordusu-kiev-ve-nikolayevde-askeri-tesisler-ile-lojistik-merkezlerini-vurdu-1108617463.html
ukrayna
kiev
nikolayev
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nikolayev, mig-29, odessa, rus ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nikolayev, mig-29, odessa, rus ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi ve liman tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile deniz limanlarına yönelik grup saldırıların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Nikolayev, Kiev ve Odessa'daki çeşitli askeri ve stratejik hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri altyapısı ve liman tesislerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, Nikolayev kentindeki askeri lojistik ağının hedef alındığı vurgulanarak, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımında kullanılan “Delivery” ve “Nibulon” lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Aynı kentte bulunan “Konveyermaş” işletmesi arazisindeki insansız hava aracı (İHA) deposu ile Nikolayev Limanı’nda Ukrayna ordusuna tahsis edilen askeri teçhizat depoları ve yakıt tanklarının da imha edildiği aktarıldı.
Başkent Kiev ve Odessa bölgelerindeki hedeflere de değinilen açıklamada, Kiev yakınlarındaki bir havaalanında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağının imha edildiği ifade edildi.
Ayrıca, Odessa Limanı'nda deniz araçlarına refakat eden bir römorkörün de Rus güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.