https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rus-ordusu-kiev-ve-nikolayevde-askeri-tesisler-ile-lojistik-merkezlerini-vurdu-1108617463.html

Rus ordusu Kiev ve Nikolayev’de askeri tesisler ile lojistik merkezlerini vurdu

Rus ordusu Kiev ve Nikolayev’de askeri tesisler ile lojistik merkezlerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırısıyla Kiev ve Nikolayev’deki Ukrayna ordusuna ait İHA tesisleri, yakıt depoları ve lojistik... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T10:49+0300

2026-09-09T10:49+0300

2026-09-09T10:56+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

nikolayev

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305018_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_d0fecdb42c077047a4b787a8f5b6bff5.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Kiev ve Nikolayev bölgelerindeki silah sanayisi tesisleri ile dağıtım merkezlerine yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamaya göre, vurulan stratejik hedefler arasında şunlar yer alıyor:Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan ‘Starokazachye’ karayolu sınır kapısındaki lojistik tesislerin ve askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını belirtti.Saldırılarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/moskovadan-berline-sert-tepki-merz-alman-silah-sanayisinin-kolesi-1108616629.html

rusya

ukrayna

kiev

nikolayev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)