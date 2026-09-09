https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rus-ordusu-kiev-ve-nikolayevde-askeri-tesisler-ile-lojistik-merkezlerini-vurdu-1108617463.html
Rus ordusu Kiev ve Nikolayev’de askeri tesisler ile lojistik merkezlerini vurdu
Rus ordusu Kiev ve Nikolayev’de askeri tesisler ile lojistik merkezlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırısıyla Kiev ve Nikolayev’deki Ukrayna ordusuna ait İHA tesisleri, yakıt depoları ve lojistik... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T10:49+0300
2026-09-09T10:49+0300
2026-09-09T10:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kiev
nikolayev
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Kiev ve Nikolayev bölgelerindeki silah sanayisi tesisleri ile dağıtım merkezlerine yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamaya göre, vurulan stratejik hedefler arasında şunlar yer alıyor:Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan ‘Starokazachye’ karayolu sınır kapısındaki lojistik tesislerin ve askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını belirtti.Saldırılarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/moskovadan-berline-sert-tepki-merz-alman-silah-sanayisinin-kolesi-1108616629.html
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rusya, ukrayna, kiev, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, nikolayev, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu Kiev ve Nikolayev’de askeri tesisler ile lojistik merkezlerini vurdu
10:49 09.09.2026 (güncellendi: 10:56 09.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırısıyla Kiev ve Nikolayev’deki Ukrayna ordusuna ait İHA tesisleri, yakıt depoları ve lojistik merkezlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Kiev ve Nikolayev bölgelerindeki silah sanayisi tesisleri ile dağıtım merkezlerine yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamaya göre, vurulan stratejik hedefler arasında şunlar yer alıyor:
İnsansız deniz araçları ile uçak tipi İHA üreten bir işletmeye ait mühimmat ve ekipman deposu.
Akaryakıt ile askeri teçhizat depolamak için kullanılan ‘Nika Terra’ terminali ve bu tesis bünyesindeki İHA üretim atölyesi.
Ukrayna ordusu için askeri kargo depolanan ‘Metro’, ‘ATP YUTK’, ‘Nova Poshta’, ‘Nikolayev-2’ ve ‘Elektrotehnika’ lojistik merkezleri.
Askeri sevkiyatlar ile akaryakıt ve yağ ürünlerinin muhafaza edildiği ‘Dimetra’ ve ‘Jovtneve’ depolama terminalleri.
‘Trihatı’ elektrik trafo merkezi ile Nikolayev Limanı’nda bulunan dört adet akaryakıt tankı ve askeri teçhizat deposu.
Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan ‘Starokazachye’ karayolu sınır kapısındaki lojistik tesislerin ve askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de hedef alındığını belirtti.
Saldırılarda uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.