https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/moskovadan-berline-sert-tepki-merz-alman-silah-sanayisinin-kolesi-1108616629.html

Moskova'dan Berlin'e sert tepki: Merz, Alman silah sanayisinin kölesi

Moskova'dan Berlin'e sert tepki: Merz, Alman silah sanayisinin kölesi

Sputnik Türkiye

Alman hükümetinin ülkeyi askerileştirme planlarına tepki gösteren Zaharova, Başbakan Merz’i “Alman askeri-sanayi kompleksinin kölesi” olarak nitelendirdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T10:23+0300

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2026-09-09T10:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın izlediği askeri politikalar üzerinden Berlin yönetimine yüklendi.Sputnik radyosunda değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i doğrudan hedef aldı.Zaharova, Merz'in sadece Alman silah sanayisinin çıkarlarını savunmakla kalmadığını, doğrudan bu sektörün emrinde hareket ettiğini belirterek, “Merz, Alman askeri-sanayi kompleksinin kölesidir” ifadelerini kullandı.‘Almanya ekonomisi askerileşiyor’Konuyla ilgili bir değerlendirme de Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev’den geldi. Alman ekonomisindeki askerileşme oranının hızla yükseldiğine dikkat çeken Neçayev, Berlin’in Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımları her geçen gün artırdığını vurguladı.Alman hükümetinin açıkça Rusya’ya daha büyük zararlar verme amacını güttüğünü belirten diplomat, Berlin'in Ukrayna’ya desteğini "gerektiği sürece" sürdürme kararının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ukraynadan-itiraf-gece-boyunca-hicbir-rus-balistik-fuzesi-dusurulemedi-1108615734.html

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