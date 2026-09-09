https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/roma-teknik-direktoru-gasperini-fenerbahce-cok-degerli-bir-takim-1108638183.html
Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım
Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, sarı-lacivertli ekibin çok değerli bir takım... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T20:40+0300
2026-09-09T20:40+0300
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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso, Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Gasperini, "Kulüp açısından en önemli maçlardan birini oynayacağız. Her teknik direktör ve oyuncu, bu tür müsabakalarda yer almak ister. Fenerbahçe'ye karşı kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Bu, çok önemli ve değerli bir maç. Kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin kadrosuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz kendi özelliklerimizle oynama öz güvenini kazanmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye konuştu.Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi de takip ettiğini aktaran Gasperini, "Fenerbahçe'nin farklı maçlarını da izledim. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var. Zaman içinde de güçleneceklerdir. Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım. Sadece biraz zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.Roma'nın savunma oyuncusu Mario Hermoso ise, "Teknik direktörümüz, bize öncü bir takım olmamız gerektiğini anlattı. Kendimize güvenmemiz gerektiğini de söyledi. Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız. Bu maçı kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
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gian piero gasperini , fenerbahçe, uefa, roma, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa şampiyonlar ligi
gian piero gasperini , fenerbahçe, uefa, roma, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, uefa şampiyonlar ligi
Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, sarı-lacivertli ekibin çok değerli bir takım olduğunu söyledi.
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso, Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Gasperini, "Kulüp açısından en önemli maçlardan birini oynayacağız. Her teknik direktör ve oyuncu, bu tür müsabakalarda yer almak ister. Fenerbahçe'ye karşı kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Bu, çok önemli ve değerli bir maç. Kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz kendi özelliklerimizle oynama öz güvenini kazanmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi de takip ettiğini aktaran Gasperini, "Fenerbahçe'nin farklı maçlarını da izledim. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var. Zaman içinde de güçleneceklerdir. Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım. Sadece biraz zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.
Roma'nın savunma oyuncusu Mario Hermoso ise, "Teknik direktörümüz, bize öncü bir takım olmamız gerektiğini anlattı. Kendimize güvenmemiz gerektiğini de söyledi. Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız. Bu maçı kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.