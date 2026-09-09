https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ismail-kartal-son-durumu-acikladi-asensio-roma-macinda-oynayacak-mi--1108631499.html

İsmail Kartal son durumu açıkladı: Asensio Roma maçında oynayacak mı?

İsmail Kartal son durumu açıkladı: Asensio Roma maçında oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, Marco Asensio'nun son durumunu da paylaştı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T17:10+0300

2026-09-09T17:10+0300

2026-09-09T17:10+0300

spor

i̇smail kartal

roma

asensio

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İsmail Kartal ve sarı-lacivertlilerin Slovak kaptanı Milan Skriniar, yarın saat 19.45'te başlayacak müsabaka öncesinde maçın yapılacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İsmail Kartal, Roma'nın analizlerini yaptıklarını belirterek "Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. İtalya Serie A'da üç maç yaptılar. Üçünü de kazandılar. İki senedir Gian Piero Gasperini gibi iyi bir teknik adama sahipler. Roma, sahanın her yerinde adam adama oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Oyunu riske ettikleri bölümler de var. Rakibin eksikliklerini tespit ettik, elimizden geleni yapacağız. Taraftarın desteği en büyük itici gücümüz olacak. Kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.Asensio'nun son durumu ne?İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Elimizde 25 tane çok değerli oyuncu var. Her oyuncumuz çok kıymetli. Oyuncuların Asensio'yu ve Guendouzi'yi aratmayacaklarını düşünüyorum." dedi.Kartal, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek "Bunu hep beraber başardık. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Oyuncular da çok heyecanlı. Hepsi elinden geleni yapacaktır. Yarın asıl önemli olan isimler veya sistem olmayacak. Herkes yüreğini ortaya koyacaktır. Kendimden ve oyuncularımdan eminim." ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "Onlar varsa biz de varız. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara minnettarız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi ve strateji maçı. Taraftarın bunun bilincinde olması gerekir. Oyunun bitiş düdüğüne kadar hep beraber mücadele etmeliyiz." yorumunu yaptı.

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i̇smail kartal, roma, asensio