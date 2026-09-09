https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/nasa-marsta-gizemli-delikler-kesfetti-bilim-insanlari-nasil-olustuklarini-cozemedi-1108622862.html

NASA, Mars'ta gizemli delikler keşfetti: Bilim insanları nasıl oluştuklarını çözemedi

NASA, Mars'ta gizemli delikler keşfetti: Bilim insanları nasıl oluştuklarını çözemedi

Sputnik Türkiye

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'taki Gale Krateri'nde alışılmadık küçük ve sığ delikler tespit etti. Bilim insanları, daha önce benzer çukurlara rastlansa... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T13:52+0300

2026-09-09T13:52+0300

2026-09-09T13:52+0300

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NASA'nın Mars'ta görev yapan Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bilim insanlarının oluşum nedenini henüz açıklayamadığı sıra dışı delikler görüntüledi.Curiosity, Gale Krateri'nin ortasındaki Sharp Dağı'nın sülfat bakımından zengin katmanları arasından yükselirken, Valle Grande olarak adlandırılan geniş vadide zemine dağılmış küçük çukurlar tespit etti.Yaklaşık 1 santimetre genişliğindeki delikler, Mars'ta daha önce görülen yüzey çukurlarından farklı özellik taşıyor. Genellikle Mars'taki küçük çukurların, daha sert kaya veya mineral parçalarının çevresindeki yumuşak malzemeden daha yavaş aşınması ve zamanla geride boşluk bırakmasıyla oluştuğu düşünülüyor.Ancak yeni keşfedilen delikler daha geniş ve sığ bir yapıya sahip. Ayrıca çukurların yakınında, bunları oluşturmuş olabilecek belirgin kaya veya mineral parçaları bulunmuyor.Keşif aracı oluşumların sırrını çözmeye çalışıyorCuriosity, delikleri yakından görüntülerken, Mastcam kameraları da bölgenin üst üste binen stereo görüntülerini aldı. Bu görüntüler kullanılarak yüzeyin üç boyutlu modelleri oluşturulacak ve deliklerin şekli ile derinliği incelenecek.Bilim insanları, oluşumların Mars'ta daha önce bilinmeyen bir aşınma sürecinden, kayanın sıra dışı özelliklerinden veya henüz belirlenemeyen başka bir etkenden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Curiosity aynı bölgede kaya katmanlarının görünümünde de hızlı değişimler gözlemledi. Araştırmacılar, bu farklılıkların nedenini anlamak için kayaların kimyasal yapısını analiz ediyor.

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