Mars bu kez çok farklı göründü

NASA'nın metalik asteroid Psyche'ye gönderdiği uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen'i alışılmışın dışında açılardan görüntüledi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Uzay aracı Psyche, geçişi sırasında Mars'ın son derece nadir görüntülerini yakaladı. Uzay aracı aynı zamanda Mars’ın ince hilal şeklindeki görüntülerinin yanı sıra güney kutup bölgesini ve kraterler üzerindeki toz izlerini de kayda aldı.Ekim 2023’te uzaya gönderilen Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 16 Psyche isimli gök cismine doğru ilerliyor. Yaklaşık 3 milyar 600 milyon kilometrelik yolculuk yapacak olan uzay aracının hedefe 2029 yılında ulaşması planlanıyor. NASA, görev sırasında yakıt tasarrufu sağlamak ve aracın hızını artırmak amacıyla 15 Mayıs’ta Mars yakın geçişini gerçekleştirdi.Mars’ın çekim gücü sayesinde doğal bir “sapan etkisi” oluştu. Bu sayede Psyche uzay aracının hızı arttı ve rotası asteroid yönüne çevrildi. NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan navigasyon sorumlusu Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin 600 kilometre ek hız kazandırdığını açıkladı.Mars’a yaklaşık 4 bin 609 kilometre kadar yaklaşan Psyche, bu süreçte tüm bilimsel cihazlarını ve kameralarını aktif hale getirerek görev öncesi önemli bir prova yaptı. Uzay aracının kaydettiği görüntülerde Mars’ın gece ve gündüz manzaralarının yanı sıra, rüzgarın taşıdığı tozların kraterler üzerindeki etkileri de dikkat çekti.

