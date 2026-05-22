Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/mars-bu-kez-cok-farkli-gorundu-1105942319.html
Mars bu kez çok farklı göründü
Mars bu kez çok farklı göründü
Sputnik Türkiye
NASA’nın metalik asteroid Psyche’ye gönderdiği uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen’i alışılmışın dışında açılardan görüntüledi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T08:51+0300
2026-05-22T08:51+0300
yaşam
mars
nasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105941951_0:153:1648:1080_1920x0_80_0_0_63fd078956caf06261d1b58c77226e77.png
Uzay aracı Psyche, geçişi sırasında Mars'ın son derece nadir görüntülerini yakaladı. Uzay aracı aynı zamanda Mars’ın ince hilal şeklindeki görüntülerinin yanı sıra güney kutup bölgesini ve kraterler üzerindeki toz izlerini de kayda aldı.Ekim 2023’te uzaya gönderilen Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 16 Psyche isimli gök cismine doğru ilerliyor. Yaklaşık 3 milyar 600 milyon kilometrelik yolculuk yapacak olan uzay aracının hedefe 2029 yılında ulaşması planlanıyor. NASA, görev sırasında yakıt tasarrufu sağlamak ve aracın hızını artırmak amacıyla 15 Mayıs’ta Mars yakın geçişini gerçekleştirdi.Mars’ın çekim gücü sayesinde doğal bir “sapan etkisi” oluştu. Bu sayede Psyche uzay aracının hızı arttı ve rotası asteroid yönüne çevrildi. NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan navigasyon sorumlusu Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin 600 kilometre ek hız kazandırdığını açıkladı.Mars’a yaklaşık 4 bin 609 kilometre kadar yaklaşan Psyche, bu süreçte tüm bilimsel cihazlarını ve kameralarını aktif hale getirerek görev öncesi önemli bir prova yaptı. Uzay aracının kaydettiği görüntülerde Mars’ın gece ve gündüz manzaralarının yanı sıra, rüzgarın taşıdığı tozların kraterler üzerindeki etkileri de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/cinin-uzayda-yapay-insan-embriyo-deneyinden-iyi-haber-1105711063.html
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105941951_160:0:1600:1080_1920x0_80_0_0_b0801d93f1dc200f4a76b77f0d39747b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mars, nasa
mars, nasa

Mars bu kez çok farklı göründü

08:51 22.05.2026
© Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech/ASU2 Mayıs’tan 15 Mayıs’a kadar çekilen zaman atlamalı görüntülerin renklendirilmiş bir derlemesi
2 Mayıs’tan 15 Mayıs’a kadar çekilen zaman atlamalı görüntülerin renklendirilmiş bir derlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
2 Mayıs’tan 15 Mayıs’a kadar çekilen zaman atlamalı görüntülerin renklendirilmiş bir derlemesi
© Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech/ASU
Abone ol
NASA’nın metalik asteroid Psyche’ye gönderdiği uzay aracı, Mars yakın geçişi sırasında Kızıl Gezegen’i alışılmışın dışında açılardan görüntüledi.
Uzay aracı Psyche, geçişi sırasında Mars'ın son derece nadir görüntülerini yakaladı. Uzay aracı aynı zamanda Mars’ın ince hilal şeklindeki görüntülerinin yanı sıra güney kutup bölgesini ve kraterler üzerindeki toz izlerini de kayda aldı.
Ekim 2023’te uzaya gönderilen Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan 16 Psyche isimli gök cismine doğru ilerliyor.
© Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech/ASUMars'tan nadir bir açıdan çekilen görsel yakalandı
Mars'tan nadir bir açıdan çekilen görsel yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Mars'tan nadir bir açıdan çekilen görsel yakalandı
© Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech/ASU
Yaklaşık 3 milyar 600 milyon kilometrelik yolculuk yapacak olan uzay aracının hedefe 2029 yılında ulaşması planlanıyor.
NASA, görev sırasında yakıt tasarrufu sağlamak ve aracın hızını artırmak amacıyla 15 Mayıs’ta Mars yakın geçişini gerçekleştirdi.
Mars’ın çekim gücü sayesinde doğal bir “sapan etkisi” oluştu. Bu sayede Psyche uzay aracının hızı arttı ve rotası asteroid yönüne çevrildi.
NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda görev yapan navigasyon sorumlusu Don Han, Mars’ın uzay aracına saatte yaklaşık bin 600 kilometre ek hız kazandırdığını açıkladı.
Mars’a yaklaşık 4 bin 609 kilometre kadar yaklaşan Psyche, bu süreçte tüm bilimsel cihazlarını ve kameralarını aktif hale getirerek görev öncesi önemli bir prova yaptı.
Uzay aracının kaydettiği görüntülerde Mars’ın gece ve gündüz manzaralarının yanı sıra, rüzgarın taşıdığı tozların kraterler üzerindeki etkileri de dikkat çekti.
Tianzhou-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
YAŞAM
Çin'in uzayda yapay insan embriyo deneyinden iyi haber
13 Mayıs, 18:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала