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Kremlin: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz
Kremlin: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin üçlü müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umduklarını belirtti. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, “Öngörülebilir bir gelecekte bu müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyoruz. Amerikalı muhataplarımızla temasımızı da sürdürüyoruz” dedi.‘Ukrayna konusunda somutlaşmış bir yol haritası yok’Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik şu anda net bir yol haritasının bulunmadığını, ancak müzakerelerin yeniden başlaması yönünde siyasi bir irade olduğunu belirtti:‘Avrupa'nın doğalgaz depolarını doldurma konusunda sıkıntısı var’Kremlin Sözcüsü, Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarını doldurmakta yaşadığı soruna dikkat çekti:Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovada-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1108620702.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, şi cinping, avrupa, avrupa birliği, macaristan, doğalgaz, kuzey akım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, şi cinping, avrupa, avrupa birliği, macaristan, doğalgaz, kuzey akım

Kremlin: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz

14:06 09.09.2026 (güncellendi: 14:10 09.09.2026)
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin üçlü müzakerelerin öngörülebilir bir gelecekte yeniden başlamasını umduklarını belirtti.
Kremlin Sözüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, “Öngörülebilir bir gelecekte bu müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyoruz. Amerikalı muhataplarımızla temasımızı da sürdürüyoruz” dedi.
‘Ukrayna konusunda somutlaşmış bir yol haritası yok’
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik şu anda net bir yol haritasının bulunmadığını, ancak müzakerelerin yeniden başlaması yönünde siyasi bir irade olduğunu belirtti:
“Herhangi bir maddeyi kamuoyu önünde tartışmak istemiyoruz ve tartışmayacağız da; kaldı ki şu anda somutlaşmış, düzenli bir program veya yol haritası da bulunmuyor. Üçlü müzakerelerin yeniden başlaması yönünde teyit edilmiş genel bir girişim, genel bir siyasi irade var."

‘Avrupa'nın doğalgaz depolarını doldurma konusunda sıkıntısı var’

Kremlin Sözcüsü, Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarını doldurmakta yaşadığı soruna dikkat çekti:
“Avrupalılar şu anda çok zor bir durumda; bu defalarca dile getirildi. Yeraltı doğalgaz depolarını doldurma konusunda sorunları var. Maksimum depolama hızına çıksalar bile kış gelmeden bunu tamamlayamayacaklar.”
Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Macaristan'ın 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin, Moskova-Budapeşte ilişkilerinin bütününü olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Rusya'nın Macaristan ile ilişkilerin geliştirilmesine açık olduğunu, ikili ilişkilere zarar verme yanlısı olmadığını vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna ile esir takası konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Tutuklu takası konusunun, en üst düzey dahil olmak üzere ABD ile yapılan temasların gündeminde sürekli yer aldığını söyledi.
Avrupalıların sağduyulu davranması halinde Rus gazının kıta için daha ucuz bir alternatif olabileceğini ifade etti.
Siyasi yönlendirmenin, Avrupa'nın Kuzey Akım hattının tam kapasiteyle kullanılmasına izin vermediğini belirtti.
Borsalardaki mevcut doğalgaz fiyat seviyesinin henüz zirve olmadığını, rekorların önümüzdeki dönemde geleceğini söyledi.
Avrupalıların Rus gazından vazgeçip daha yüksek fiyata alım yaparak kendi ekonomilerine zarar verdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü bir zirvenin, Şincen'de düzenlenecek APEC toplantısında gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
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