Kremlin: Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz

“Herhangi bir maddeyi kamuoyu önünde tartışmak istemiyoruz ve tartışmayacağız da; kaldı ki şu anda somutlaşmış, düzenli bir program veya yol haritası da bulunmuyor. Üçlü müzakerelerin yeniden başlaması yönünde teyit edilmiş genel bir girişim, genel bir siyasi irade var."