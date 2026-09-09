https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovada-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1108620702.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkova’da bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkova’da bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Harkov bölgesinde Ozernoye yerleşim yeri Rus kontrolüne geçerken Ukrayna'nın günlük kaybı 1.395 asker olarak açıklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T12:47+0300

2026-09-09T12:47+0300

2026-09-09T12:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d45800037c51603125ccc7697c394bf2.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona ilişkin 9 Eylül 2026 tarihli durum raporunu yayımladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, cephedeki son gelişmeler ve kayıp verileri paylaşıldı.Açıklamaya göre, Harkov bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) birlik grubuna bağlı unsurlar, karşı tarafa ait güçlerin bulunduğu kuşatma çemberini sıkılaştırıyor. Bölgede gerçekleştirilen aktif harekât sonucunda Harkov bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri Rus birliklerinin kontrolüne geçti.Bakanlık, son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının 1.395 asker, 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleştiğini belirtti.Açıklamada, Rus taktik-operasyonel havacılık, saldırı İHA'ları, roket birlikleri ve topçu birliklerinin, Ukrayna’da uzun menzilli insansız hava araçlarının montaj tesislerine ve depolama alanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma-lojistik altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, ayrıca Ukraynalı askeri birlikleri ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktaları olmak üzere toplam 141 noktayı bombaladığı bildirildi.Hava savunma sistemlerinin ise 8 güdümlü hava bombasını, ABD üretimi HIMARS sisteminin 3 roketini, uzun menzilli Neptün seyir füzesini ve 1.185 sabit kanatlı İHA’yı düşürdüğü aktarıldı.Rus Karadeniz Filosu'na bağlı birliklerin de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 6 insansız deniz aracını imha ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rus-ordusu-kiev-ve-nikolayevde-askeri-tesisler-ile-lojistik-merkezlerini-vurdu-1108617463.html

rusya

ukrayna

harkov

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, karadeniz