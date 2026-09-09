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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovada-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1108620702.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkova’da bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkova’da bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Harkov bölgesinde Ozernoye yerleşim yeri Rus kontrolüne geçerken Ukrayna'nın günlük kaybı 1.395 asker olarak açıklandı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T12:47+0300
2026-09-09T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona ilişkin 9 Eylül 2026 tarihli durum raporunu yayımladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, cephedeki son gelişmeler ve kayıp verileri paylaşıldı.Açıklamaya göre, Harkov bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) birlik grubuna bağlı unsurlar, karşı tarafa ait güçlerin bulunduğu kuşatma çemberini sıkılaştırıyor. Bölgede gerçekleştirilen aktif harekât sonucunda Harkov bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri Rus birliklerinin kontrolüne geçti.Bakanlık, son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının 1.395 asker, 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleştiğini belirtti.Açıklamada, Rus taktik-operasyonel havacılık, saldırı İHA'ları, roket birlikleri ve topçu birliklerinin, Ukrayna’da uzun menzilli insansız hava araçlarının montaj tesislerine ve depolama alanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma-lojistik altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, ayrıca Ukraynalı askeri birlikleri ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktaları olmak üzere toplam 141 noktayı bombaladığı bildirildi.Hava savunma sistemlerinin ise 8 güdümlü hava bombasını, ABD üretimi HIMARS sisteminin 3 roketini, uzun menzilli Neptün seyir füzesini ve 1.185 sabit kanatlı İHA’yı düşürdüğü aktarıldı.Rus Karadeniz Filosu'na bağlı birliklerin de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 6 insansız deniz aracını imha ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rus-ordusu-kiev-ve-nikolayevde-askeri-tesisler-ile-lojistik-merkezlerini-vurdu-1108617463.html
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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, karadeniz
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, karadeniz

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkova’da bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

12:47 09.09.2026 (güncellendi: 12:48 09.09.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Harkov bölgesinde Ozernoye yerleşim yeri Rus kontrolüne geçerken Ukrayna'nın günlük kaybı 1.395 asker olarak açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona ilişkin 9 Eylül 2026 tarihli durum raporunu yayımladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, cephedeki son gelişmeler ve kayıp verileri paylaşıldı.
Açıklamaya göre, Harkov bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) birlik grubuna bağlı unsurlar, karşı tarafa ait güçlerin bulunduğu kuşatma çemberini sıkılaştırıyor. Bölgede gerçekleştirilen aktif harekât sonucunda Harkov bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri Rus birliklerinin kontrolüne geçti.
Bakanlık, son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının 1.395 asker, 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleştiğini belirtti.
Açıklamada, Rus taktik-operasyonel havacılık, saldırı İHA'ları, roket birlikleri ve topçu birliklerinin, Ukrayna’da uzun menzilli insansız hava araçlarının montaj tesislerine ve depolama alanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma-lojistik altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, ayrıca Ukraynalı askeri birlikleri ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktaları olmak üzere toplam 141 noktayı bombaladığı bildirildi.
Hava savunma sistemlerinin ise 8 güdümlü hava bombasını, ABD üretimi HIMARS sisteminin 3 roketini, uzun menzilli Neptün seyir füzesini ve 1.185 sabit kanatlı İHA’yı düşürdüğü aktarıldı.
Rus Karadeniz Filosu'na bağlı birliklerin de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 6 insansız deniz aracını imha ettiği belirtildi.
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