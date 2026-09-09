https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/karsta-termometreler-gece-eksi-2yi-gosterdi-su-savaklari-buz-oldu-1108622092.html
Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu
Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu
Sputnik Türkiye
Kars'ta kent genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaylada hayvanların su içtiği savaklar dondu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T13:28+0300
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2026-09-09T13:28+0300
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Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.Hayvanlara su vermek için buz kırdılarMerkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı. Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/el-ninonun-etkileri-devam-ediyor-dunyada-nereler-nasil-etkileniyor-1108291625.html
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kars, soğuk hava
Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu
Kars'ta kent genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaylada hayvanların su içtiği savaklar dondu.
Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.
Hayvanlara su vermek için buz kırdılar
Merkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı. Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.