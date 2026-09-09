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Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu
Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu
Sputnik Türkiye
Kars'ta kent genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaylada hayvanların su içtiği savaklar dondu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.Hayvanlara su vermek için buz kırdılarMerkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı. Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/el-ninonun-etkileri-devam-ediyor-dunyada-nereler-nasil-etkileniyor-1108291625.html
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kars, soğuk hava
kars, soğuk hava

Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu

13:28 09.09.2026
Kars
Kars - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Kars'ta kent genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaylada hayvanların su içtiği savaklar dondu.
Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.

Hayvanlara su vermek için buz kırdılar

Merkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı. Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.
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