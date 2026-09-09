https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/karsta-termometreler-gece-eksi-2yi-gosterdi-su-savaklari-buz-oldu-1108622092.html

Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu

Kars'ta termometreler gece eksi 2'yi gösterdi: Su savakları buz oldu

Sputnik Türkiye

Kars'ta kent genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaylada hayvanların su içtiği savaklar dondu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T13:28+0300

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2026-09-09T13:28+0300

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Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.Hayvanlara su vermek için buz kırdılarMerkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı. Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/el-ninonun-etkileri-devam-ediyor-dunyada-nereler-nasil-etkileniyor-1108291625.html

türki̇ye

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