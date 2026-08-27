https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/el-ninonun-etkileri-devam-ediyor-dunyada-nereler-nasil-etkileniyor-1108291625.html

El Nino'nun etkileri devam ediyor: Dünyada nereler nasıl etkileniyor?

El Nino'nun etkileri devam ediyor: Dünyada nereler nasıl etkileniyor?

Sputnik Türkiye

Pasifik'te güçlenen El Nino, dünyanın farklı bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Panama, El Nino nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T13:02+0300

2026-08-27T13:02+0300

2026-08-27T13:02+0300

dünya

panama

endonezya

sel

kuraklık

el nino

pasifik

hindistan

doğal afet

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Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan hava olayı El Nino, küresel hava düzenlerini etkilemeye devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), mevcut El Nino'nun ağustos-ekim döneminde güçlü seviyeye ulaşacağını ve kasıma doğru daha da güçleneceğini öngörüyor.El Nino dünyanın her yerinde aynı etkiyi yaratmıyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artırırken, bazı bölgelerde aşırı yağışlara yol açabiliyor.Panama'da acil durum ilan edildiEl Nino nedeniyle alarma geçen son ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti, El Nino'nun yol açabileceği olumsuzluklarla mücadele kapsamında ülke çapında acil durum ilan etti. Kararla birlikte afetlere müdahale için gerekli kaynaklara daha hızlı ulaşılması ve risk altındaki bölgelerde önlem alınması amaçlanıyor.Panama'da özellikle su kaynakları, tarım ve enerji üretimi açısından El Nino'nun oluşturabileceği etkiler yakından takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağışlar ve sellerle de mücadele ediyor.El Nino'nun etkileri Panama'yla sınırlı değil. WMO'nun tahminleri, Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde önümüzdeki dönemde yağışların normalin altında kalabileceğine işaret ediyor.Asya'da kuraklık ve yangın baskısıEl Nino'nun en belirgin etkilerinden biri Hindistan'daki muson yağışlarında görülüyor. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin yüzde 13 altında kaldı. Mevcut tahminler, Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini yaşayabileceğine işaret ediyor. Yağışların azalması özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturuyor.Endonezya'da ise uzun süren kuru hava ve güçlü El Nino, ormanlık alanlardaki yangınları ağırlaştırdı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yandığı bildirilirken yangınlardan çıkan yoğun duman Malezya ve Brunei'ye kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele için 24 binden fazla personel görevlendirildi.Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri, güçlü El Nino'nun sonbahar boyunca etkisini artıracağını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda özellikle kuraklık, aşırı sıcaklık, yangın ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından izlenmesi bekleniyor.Avrupa ve Türkiye'de ise El Nino'nun etkisi Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerdeki kadar doğrudan ve belirgin değil. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki tekil sıcaklık, kuraklık ya da yağış olayları doğrudan El Nino'ya bağlanmadan bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-tibet-sinirindaki-sel-felaketinde-can-kaybi-270e-yukseldi-1108290480.html

panama

endonezya

pasifik

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panama, endonezya, sel, kuraklık, el nino, pasifik, hindistan, doğal afet