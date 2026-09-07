https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html

Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapıldı: 36 yaşındaki işçi öldü

Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapıldı: 36 yaşındaki işçi öldü

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da umumi tuvalette bulunan su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki İsmail Ayaz, kaldırıldığı hastanede hayatını... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T23:33+0300

2026-09-07T23:33+0300

2026-09-07T23:33+0300

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eyüpsultan

i̇stanbul

kaza

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elektrik

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elektrik faturası

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Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'ndeki umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz, su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz, ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İsmail Ayaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html

türki̇ye

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eyüpsultan, i̇stanbul, kaza, işçi, elektrik, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik kesintisi