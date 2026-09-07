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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html
Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapıldı: 36 yaşındaki işçi öldü
Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapıldı: 36 yaşındaki işçi öldü
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Eyüpsultan'da umumi tuvalette bulunan su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki İsmail Ayaz, kaldırıldığı hastanede hayatını... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
eyüpsultan
i̇stanbul
kaza
işçi
elektrik
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Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'ndeki umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz, su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz, ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İsmail Ayaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html
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eyüpsultan, i̇stanbul, kaza, işçi, elektrik, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik kesintisi
eyüpsultan, i̇stanbul, kaza, işçi, elektrik, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik kesintisi

Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapıldı: 36 yaşındaki işçi öldü

23:33 07.09.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA
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Eyüpsultan'da umumi tuvalette bulunan su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki İsmail Ayaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'ndeki umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz, su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz, ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Ayaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
TÜRKİYE
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti
29 Haziran , 14:40
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