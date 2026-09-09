https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adananin-kozan-ilcesinde-cikan-orman-yangini-2-ilceye-daha-sicradi-1108610011.html
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kozan'da Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/thyden-ingiltere-varisli-ve-cikisli-seferler-icin-uyari-1108609586.html
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aladağ, yangın, orman yangını, adana
aladağ, yangın, orman yangını, adana
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı
02:08 09.09.2026 (güncellendi: 02:09 09.09.2026)
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.
Kozan'da Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.
Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.
Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.