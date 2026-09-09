https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adananin-kozan-ilcesinde-cikan-orman-yangini-2-ilceye-daha-sicradi-1108610011.html

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T02:08+0300

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Kozan'da Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/thyden-ingiltere-varisli-ve-cikisli-seferler-icin-uyari-1108609586.html

türki̇ye

aladağ

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