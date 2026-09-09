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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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orman yangını
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Kozan'da Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.
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aladağ, yangın, orman yangını, adana
aladağ, yangın, orman yangını, adana

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını 2 ilçeye daha sıçradı

02:08 09.09.2026 (güncellendi: 02:09 09.09.2026)
© AA / Yakup SağlamAdana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA / Yakup Sağlam
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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.
Kozan'da Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.
Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.
Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.
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