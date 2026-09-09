https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/thyden-ingiltere-varisli-ve-cikisli-seferler-icin-uyari-1108609586.html
THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı
THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları, İngiltere'deki teknik sorun nedeniyle yolcularına uyarıda bulundu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T01:03+0300
2026-09-09T01:03+0300
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Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.THY İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/zonguldak-ve-istanbulun-uc-ilcesinde-denize-girmek-yasaklandi-1108608901.html
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türk hava yolları (thy), türkiye, thy
türk hava yolları (thy), türkiye, thy
THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı
Türk Hava Yolları, İngiltere'deki teknik sorun nedeniyle yolcularına uyarıda bulundu.
Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.
THY İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:
İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz.