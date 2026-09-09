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THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı
THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı
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Türk Hava Yolları, İngiltere'deki teknik sorun nedeniyle yolcularına uyarıda bulundu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.THY İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:
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türk hava yolları (thy), türkiye, thy
türk hava yolları (thy), türkiye, thy

THY'den İngiltere varışlı ve çıkışlı seferler için uyarı

01:03 09.09.2026
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA
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Türk Hava Yolları, İngiltere'deki teknik sorun nedeniyle yolcularına uyarıda bulundu.
Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu.
THY İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:

İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz.

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