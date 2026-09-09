https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adanada-orman-yangini-2-ilceye-yayildi-mudahale-suruyor-1108611615.html
Adana'da orman yangını 2 ilçeye yayılmıştı: Bölgede son durum ne?
Adana'da orman yangını 2 ilçeye yayılmıştı: Bölgede son durum ne?
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-09T08:11+0300
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.Alevler, bölgedeki ormanlık alanlarda ilerleyerek Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere de ulaştı.Yangının üç ilçede etkili olması üzerine ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Ekipler gece boyunca alevlerle mücadele ettiOrman yangınını kontrol altına almak amacıyla yürütülen müdahale gece boyunca karadan devam etti.Ekipler, özellikle alevlerin çevredeki diğer ormanlık alanlara ve mahallelere ilerlemesini engellemek için sahadaki çalışmalarını sürdürdü.Yangının henüz kontrol altına alınmadığı belirtilirken söndürme ekiplerinin farklı noktalardaki müdahalesi devam ediyor.Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladıHavanın aydınlanmasının ardından yangın söndürme hava araçları da çalışmalara katıldı.Böylece Kozan, İmamoğlu ve Aladağ hattında ilerleyen yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı.Ekiplerin önceliği, yangının yayılmasını durdurmak ve alevleri mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak.Adana'daki yangında çalışmalar sürüyorKozan'ın Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.Yangının etkilediği alanın büyüklüğü ve meydana gelen hasara ilişkin de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.Bölgedeki ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, havadan ve karadan müdahalenin gün boyunca sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-karar-mezari-acilacak-1108611309.html
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orman yangını, adana
Adana'da orman yangını 2 ilçeye yayılmıştı: Bölgede son durum ne?
08:11 09.09.2026 (güncellendi: 08:20 09.09.2026)
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı. Ekipler, üç ilçeyi etkileyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Alevler, bölgedeki ormanlık alanlarda ilerleyerek Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere
de ulaştı.
Yangının üç ilçede etkili olması üzerine ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler gece boyunca alevlerle mücadele etti
Orman yangınını kontrol altına almak amacıyla yürütülen müdahale gece boyunca karadan devam etti.
Ekipler, özellikle alevlerin çevredeki diğer ormanlık alanlara ve mahallelere ilerlemesini engellemek için sahadaki çalışmalarını sürdürdü.
Yangının henüz kontrol altına alınmadığı belirtilirken söndürme ekiplerinin farklı noktalardaki müdahalesi devam ediyor.
Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı
Havanın aydınlanmasının ardından yangın söndürme hava araçları da çalışmalara katıldı.
Böylece Kozan, İmamoğlu ve Aladağ hattında ilerleyen yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin önceliği, yangının yayılmasını durdurmak ve alevleri mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak.
Adana'daki yangında çalışmalar sürüyor
Kozan'ın Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Yangının etkilediği alanın büyüklüğü ve meydana gelen hasara ilişkin de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölgedeki ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, havadan ve karadan müdahalenin gün boyunca sürmesi bekleniyor.