https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-karar-mezari-acilacak-1108611309.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni karar: Mezarı açılacak

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni karar: Mezarı açılacak

Sputnik Türkiye

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, Kozinoğlu'nun mezarının... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T08:05+0300

2026-09-09T08:05+0300

2026-09-09T08:05+0300

türki̇ye

silivri cezaevi

kaşif kozinoğlu

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Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada gerçekleşen ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir karar alındı.Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verildi.Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen işlem sırasında Kozinoğlu'nun naaşından doku örnekleri alınacak. Örnekler üzerinde gerçekleştirilecek toksikolojik ve kimyasal incelemelerle ölüm nedenine ilişkin yeni bulgulara ulaşılması amaçlanıyor.Doku örneklerinde ilaç izi aranacakSoruşturmanın kritik başlıklarından birini, Kozinoğlu'na cezaevinde ölümünden önce farklı bir ilaç veya madde verilip verilmediğinin belirlenmesi oluşturuyor.Mezardan alınacak örneklerin kapsamlı toksikoloji incelemesine gönderilmesi ve tespit edilebilecek ilaç ya da kimyasal maddelerin araştırılması bekleniyor.İncelemede özellikle Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği belirtilen Coraspin ve vitamin haplarıyla ilgili bulguların araştırılacağı öğrenildi.Coraspin ve vitamin hapı yeniden mercek altındaSoruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun o dönem cezaevi yönetiminden istediği belirtilen vitamin ilacı ve Coraspin'e ilişkin süreç de yeniden inceleniyor.Ölümün ardından gerçekleştirilen otopsi sürecinde ilaçlar konusunda yapılan incelemelerin yeterliliği, yeni soruşturmanın araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.Feth-i kabir sonrasında gerçekleştirilecek yeni analizlerin, Kozinoğlu'nun vücudunda ilaç veya başka bir kimyasal maddeye ilişkin bulgu bulunup bulunmadığını ortaya çıkarması hedefleniyor.Soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştıKozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde bir operasyon gerçekleştirilmişti.Operasyonda, firari olduğu belirtilen eski gardiyan Ferhat Veysi Gül dışında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın, Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günleri, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve ölümünün gerçekleştiği dönemde görev yapan kişilerin rolü üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.Gizemli e-posta iddiası da araştırılıyorDosyada yeniden mercek altına alınan bir başka ayrıntı ise Kozinoğlu'nun ölümünün ardından avukatına gönderildiği belirtilen gizemli e-posta.Söz konusu e-postada Kozinoğlu'nun ölümünün kalp krizinden kaynaklanmadığının ileri sürüldüğü belirtiliyor.Savcılığın, e-postanın kaynağı ve içeriğinin yanı sıra ölümün ardından ortaya çıkan iddialarla cezaevindeki sağlık kayıtları ve diğer deliller arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırması bekleniyor.Ölümünden önceki savunma notları ortaya çıktıSoruşturmayla birlikte Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce hazırladığı savunma notlarının da ortaya çıktığı belirtildi.Bu belgelerin, Kozinoğlu'nun cezaevindeki son dönemine ve hakkında yürütülen yargı sürecine ilişkin yeni bilgiler sağlayabileceği değerlendiriliyor.Savcılığın soruşturmayı yalnızca ölümün tıbbi nedeni üzerinden değil, cezaevindeki koşullar ve Kozinoğlu'nun ölümünden önce yaşanan gelişmeler üzerinden de genişlettiği görülüyor.Feth-i kabir işlemi neyi ortaya çıkarabilir?Feth-i kabir sonrasında alınacak biyolojik örnekler üzerinde yapılacak analizler, aradan uzun süre geçmiş olması nedeniyle mevcut örneklerin durumuna bağlı olarak bazı kimyasal maddeler veya bunların kalıntıları hakkında bulgu sağlayabilir.Ancak yapılacak incelemenin hangi sonuçları vereceği, doku ve diğer biyolojik materyalin korunma durumuna ve araştırılan maddelerin yıllar sonra tespit edilip edilemeyeceğine bağlı olacak.Bu nedenle mezarın açılması tek başına ölüm nedeninin kesin olarak değişeceği anlamına gelmiyor. Yeni toksikolojik bulguların, mevcut otopsi raporları, sağlık kayıtları ve soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerekecek.Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi yeniden araştırılıyorKaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yılların ardından dosyanın yeniden soruşturulması ve feth-i kabir kararı alınması, ölümüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Savcılığın vereceği talimat doğrultusunda gerçekleştirilecek mezar açma işleminin ardından alınacak örneklerden elde edilecek toksikolojik ve kimyasal bulgular, soruşturmanın bundan sonraki seyrinde kritik önem taşıyacak.Özellikle Coraspin ve vitamin hapları, önceki otopsi incelemeleri ve ölümün ardından gönderildiği öne sürülen e-posta arasındaki bağlantının bulunup bulunmadığı, soruşturmanın yanıt aradığı temel sorular arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/meteoroloji-yeni-haritayi-yayinladi-bugun-hava-nasil-olacak-1108610603.html

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silivri cezaevi, kaşif kozinoğlu