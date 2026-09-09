https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adalet-bakani-gurlekten-net-mesaj-luks-yasam-gosterisli-dugun-veya-mizansen-vurgusu--1108618618.html

Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Lüks yaşam, gösterişli düğün veya mizansen vurgusu

Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Lüks yaşam, gösterişli düğün veya mizansen vurgusu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T11:41+0300

2026-09-09T11:41+0300

2026-09-09T12:11+0300

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cumhuriyet başsavcılığı

ali haydar kurum

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik ya da suç teşkil eden içeriklerin titizlikle inceleneceğini bildirdi.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Gürlek, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını anımsattı.Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan kişi gözaltına alındıSosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, "Vanlı bir iş insanı" olduğu belirtilen kişinin yürürken kendisini kayda aldırdığı görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.Ali Haydar Kurum gözaltına alındıÇalışmalarda, kişinin Ali Haydar Kurum olduğu belirlenirken, şüphelinin "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi."Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

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türkiye, akın gürlek, mali, lüks, sosyal medya, cumhuriyet başsavcılığı, ali haydar kurum