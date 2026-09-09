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Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Lüks yaşam, gösterişli düğün veya mizansen vurgusu
Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Lüks yaşam, gösterişli düğün veya mizansen vurgusu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T11:41+0300
2026-09-09T12:11+0300
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sosyal medya
cumhuriyet başsavcılığı
ali haydar kurum
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik ya da suç teşkil eden içeriklerin titizlikle inceleneceğini bildirdi.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Gürlek, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını anımsattı.Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan kişi gözaltına alındıSosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, "Vanlı bir iş insanı" olduğu belirtilen kişinin yürürken kendisini kayda aldırdığı görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.Ali Haydar Kurum gözaltına alındıÇalışmalarda, kişinin Ali Haydar Kurum olduğu belirlenirken, şüphelinin "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi."Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.
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türkiye, akın gürlek, mali, lüks, sosyal medya, cumhuriyet başsavcılığı, ali haydar kurum
türkiye, akın gürlek, mali, lüks, sosyal medya, cumhuriyet başsavcılığı, ali haydar kurum

Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Lüks yaşam, gösterişli düğün veya mizansen vurgusu

11:41 09.09.2026 (güncellendi: 12:11 09.09.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik ya da suç teşkil eden içeriklerin titizlikle inceleneceğini bildirdi.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.
Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Gürlek, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını anımsattı.
Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
"Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan, suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."
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Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, "Vanlı bir iş insanı" olduğu belirtilen kişinin yürürken kendisini kayda aldırdığı görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Çalışmalarda, kişinin Ali Haydar Kurum olduğu belirlenirken, şüphelinin "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.
"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.
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