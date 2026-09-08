https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/vanli-kara-haydar-mehmet-fatih-tancalan-tutuklandi-1108603342.html
'Vanlı Kara Haydar' Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
'Vanlı Kara Haydar' Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T18:33+0300
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı bir paylaşımla bağlantılı olarak soruşturma başlatıldı.Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, Başsavcılığın talimatıyla 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın işlemleri tamamlandıktan sonra savcılıkta ifadesi alındı.Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/vanli-kara-haydar-gozaltinda-dugunde-takilan-altinlar-masak-radarina-girdi-1108573394.html
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türkiye, masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , düğün, takı
türkiye, masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , düğün, takı
'Vanlı Kara Haydar' Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı bir paylaşımla bağlantılı olarak soruşturma başlatıldı.
Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, Başsavcılığın talimatıyla 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın işlemleri tamamlandıktan sonra savcılıkta ifadesi alındı.
Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.