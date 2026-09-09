https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yasadisi-bahis-operasyonu-yapilmis-kayyum-atanmisti-trpos-odeme-kurulusunun-faaliyet-izni-iptal-1108615584.html

Yasadışı bahis operasyonu yapılmış, kayyum atanmıştı: TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni iptal edildi

Yasadışı bahis operasyonu yapılmış, kayyum atanmıştı: TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni iptal edildi

Sputnik Türkiye

TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T10:38+0300

2026-09-09T10:38+0300

2026-09-09T10:38+0300

türki̇ye

mali

i̇stanbul

adana

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

türkiye cumhuriyet merkez bankası

masak

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/09/1108616960_62:0:1427:768_1920x0_80_0_0_20da76008088811a13295d78a3edf60a.png

Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.Neden soruşturma açıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğünce düzenlenen 6 Mart tarihli dış denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 2 Mayıs ve 11 Mayıs tarihli suçtan elde edilen değere ilişkin raporlar ile 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirildiği kaydedildi.Raporların incelenmesi neticesinde, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin Merkez Bankası'ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin yapıldığı IBAN'ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla aynı olduğu, anılan üye iş yerlerine ait hesapların, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların devamında başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali emareler bulunduğu belirtildi.Açıklamada, şirketin söz konusu üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme yöntemleriyle ödeme altyapısını, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırdığı, bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığının tespit edildiği aktarıldı.Elde edilen tespitler doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar yönünden haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturmaya konu ödeme kuruluşunun yanı sıra yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu tespit edilen toplam 27 şüpheliye yönelik, Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.Operasyonda 24 şüpheli yakalandığı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, anılan suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu tespit edildiğinden Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı, 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu, el konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dort-sehirde-organize-suc-orgutlerine-operasyon-137-supheli-yakalandi-1108576392.html

türki̇ye

mali

i̇stanbul

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mali, i̇stanbul, adana, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye cumhuriyet merkez bankası, masak, haberler