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AB'den Çin'e karşı 'Avrupa'dan al' hamlesi, Çinli otobüslerin Avrupa'da payı ne kadar?
AB'den Çin'e karşı 'Avrupa'dan al' hamlesi, Çinli otobüslerin Avrupa'da payı ne kadar?
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), Çin başta olmak üzere dış ülkelerden gelen şirketlerle rekabette Avrupalı firmaları desteklemek amacıyla kamu ihalelerinde yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. İşte Çin menşeli otobüslerin Avrupa'daki payı...
2026-09-09T18:54+0300
2026-09-09T18:54+0300
ekonomi̇
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Komisyonun 9 Eylül’de (bugün) sunduğu teklif, Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevcut kamu ihale kurallarını düzenleme kapsamında ulusal yönetimler ile okullar ve hastaneler gibi kamu kurumlarının Avrupa'da üretilen mal ve hizmetlere öncelik vermesi kolaylaştırılacak. Ancak teklif, tüm kamu ihaleleri için bağlayıcı bir "Avrupa'da üretildi" kotası getirmiyor. Bunun yerine kamu alıcılarına, belirli koşullarda Avrupalı tekliflere öncelik verme ve karşılıklılık ilkelerine uymayan ülkelerden gelen teklifleri kısıtlama veya reddetme imkanı tanıyor.AB yetkilileri, kamu alımlarının blok ekonomisinin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini ve yıllık hacmin yaklaşık 2.5-2.6 trilyon euro seviyesinde olduğunu belirtti.Çin'e karşı rekabet hamlesiDüzenlemenin arka planında Batı basınına göre, özellikle Çinli şirketlerin ulaşım ve altyapı sektörlerinde Avrupa pazarındaki ağırlığının artması bulunuyor. Brüksel, Çinli firmaların devlet "sübvansiyonlarından yararlanarak" Avrupalı rakiplerinden daha düşük fiyatlar sunabildiğini belirtti.Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Düzenlemenin yasama sürecinde değişikliğe uğraması bekleniyor.Çinli üreticilerin özellikle Yutong ve BYD üzerinden güçlü olduğu ülkeler şunlar:2025'te Avrupa'da elektrikli otobüs kayıtlarında Yutong bin 801 adet ve yüzde 15.5 payla birinci, BYD ise bin 305 adet ve yüzde 11.2 payla dördüncü sıradaydı. Yani yalnızca bu iki Çinli üreticinin toplamı, Avrupa elektrikli otobüs kayıtlarının yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/alman-otomotiv-devleri-cinde-sert-darbe-aldi-ikinci-ceyrekte-satislar-yuzde-30dan-fazla-dustu-1107172327.html
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ab, avrupa komisyonu, çin, kamu, avrupa birliği
ab, avrupa komisyonu, çin, kamu, avrupa birliği

AB'den Çin'e karşı 'Avrupa'dan al' hamlesi, Çinli otobüslerin Avrupa'da payı ne kadar?

18:54 09.09.2026
© Fotoğraf : Canva ImagesAvrupa'da Çin yapımı elektrikli otobüs (Temsili Görsel)
Avrupa'da Çin yapımı elektrikli otobüs (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© Fotoğraf : Canva Images
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AB, Çin başta olmak üzere dış ülkelerden gelen şirketlerle rekabette Avrupalı firmaları desteklemek amacıyla kamu ihalelerinde yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, kamu alımlarının daha fazla Avrupa malı ve hizmetini desteklemesini öngören kapsamlı bir düzenleme teklif etti.
Komisyonun 9 Eylül’de (bugün) sunduğu teklif, Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevcut kamu ihale kurallarını düzenleme kapsamında ulusal yönetimler ile okullar ve hastaneler gibi kamu kurumlarının Avrupa'da üretilen mal ve hizmetlere öncelik vermesi kolaylaştırılacak. Ancak teklif, tüm kamu ihaleleri için bağlayıcı bir "Avrupa'da üretildi" kotası getirmiyor. Bunun yerine kamu alıcılarına, belirli koşullarda Avrupalı tekliflere öncelik verme ve karşılıklılık ilkelerine uymayan ülkelerden gelen teklifleri kısıtlama veya reddetme imkanı tanıyor.
AB yetkilileri, kamu alımlarının blok ekonomisinin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini ve yıllık hacmin yaklaşık 2.5-2.6 trilyon euro seviyesinde olduğunu belirtti.

Çin'e karşı rekabet hamlesi

Düzenlemenin arka planında Batı basınına göre, özellikle Çinli şirketlerin ulaşım ve altyapı sektörlerinde Avrupa pazarındaki ağırlığının artması bulunuyor. Brüksel, Çinli firmaların devlet "sübvansiyonlarından yararlanarak" Avrupalı rakiplerinden daha düşük fiyatlar sunabildiğini belirtti.
Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Düzenlemenin yasama sürecinde değişikliğe uğraması bekleniyor.
Çinli üreticilerin özellikle Yutong ve BYD üzerinden güçlü olduğu ülkeler şunlar:
Birleşik Krallık: Yutong ve BYD'nin önemli bir varlığı var. IEA, Yutong'un İngiltere'de filolar tedarik ettiğini belirtiyor. Yutong'un Avrupa'da 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 500 otobüsü 25'ten fazla ülkede çalışıyor haldeydi.
İtalya: Yutong'un yanı sıra BYD de pazarda bulunuyor.
Yunanistan: Yutong'un elektrikli otobüs satışları mevcut; 2026'nın ilk çeyreğinde Çinli üreticiler AB'de önemli ivme kazandı.
Norveç: Yutong burada da kamu taşımacılığı sistemlerine otobüs sağlıyor.
Danimarka: Yutong'un yine kamu taşımacılığında operasyonları bulunuyor.
Finlandiya: Yutong'un filoları bulunuyor.
Fransa: Yutong'un Avrupa'daki faaliyet gösterdiği ülkeler arasında.
İspanya: Yutong'un otobüsleri kamu taşımacılığında kullanılıyor.
İsveç: Yutong'un yeni enerji otobüslerinin çalıştığı ülkeler arasında.
2025'te Avrupa'da elektrikli otobüs kayıtlarında Yutong bin 801 adet ve yüzde 15.5 payla birinci, BYD ise bin 305 adet ve yüzde 11.2 payla dördüncü sıradaydı. Yani yalnızca bu iki Çinli üreticinin toplamı, Avrupa elektrikli otobüs kayıtlarının yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor.
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