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Alman otomotiv devleri Çin'de sert darbe aldı: İkinci çeyrekte satışlar yüzde 30'dan fazla düştü
Alman otomotiv devleri Çin'de sert darbe aldı: İkinci çeyrekte satışlar yüzde 30'dan fazla düştü
Sputnik Türkiye
Alman otomobil üreticilerinin Çin'deki satışları, dünyanın en büyük otomobil pazarında yaşanan uzun süreli durgunluğun etkisiyle ikinci çeyrekte sert şekilde geriledi. Ayrıntılar haberde...
2026-07-10T18:28+0300
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Şirketlerin açıkladığı satış verilerine göre, Çin'de en büyük düşüşü Volkswagen yaşadı. Alman üreticinin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.6 geriledi.Reuters’ın haberine göre Volkswagen Satış Direktörü Marco Schubert, "Çin'deki durum zorlu olmaya devam ediyor. Bölgede geliştirdiğimiz yeni elektrikli araçlarımızın ilk olumlu etkilerine rağmen, yaklaşık yüzde 20 küçülen genel pazarın gerilemesinden kaçamadık" dedi.Uzmanlara göre Alman otomobil markaları, Çin'deki başarılarını uzun yıllar içten yanmalı motorlu araçlar üzerine kurdu. Ancak teknoloji odaklı ve genç Çinli tüketicilerin değişen beklentileri nedeniyle bu avantaj giderek önemini yitiriyor.BMW uyarı vermiştiBMW geçen ay, Çin kaynaklı karlılık uyarısını son üç yılda üçüncü kez yaparak 2026 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.Şirket ayrıca Ortadoğu'daki savaşın akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini ve Çin'de hala büyük ölçüde satışlarını dayandırdığı içten yanmalı motorlu modellere yönelik talebi olumsuz etkilediğini açıklamıştı.Çin'e özel modeller geliştiriliyorVolkswagen gibi BMW ve Mercedes-Benz de Çin pazarına özel geliştirilen elektrikli araç modellerini satışa sunarak rekabette yeniden güç kazanmayı hedefliyor.Danışmanlık şirketi Madox Square'in yönetici ortağı Paul Bennett, Alman üreticilerin rekabette geriden geldiğini belirterek, "Çok hızlı şekilde rakiplerini yakalamaya çalışıyorlar ancak karşılarındaki şirketler bunun iki katı hızla ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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byd, volkswagen (vw), bmw, çin, mercedes, almanya
byd, volkswagen (vw), bmw, çin, mercedes, almanya

Alman otomotiv devleri Çin'de sert darbe aldı: İkinci çeyrekte satışlar yüzde 30'dan fazla düştü

18:28 10.07.2026
© AP Photo / Ng Han GuanBYD
BYD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
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Alman otomobil üreticilerinin Çin'deki satışları, dünyanın en büyük otomobil pazarında yaşanan uzun süreli durgunluğun etkisiyle ikinci çeyrekte sert şekilde geriledi. Yerel Çinli üreticilerle rekabetin giderek kızıştığı pazarda, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin satışları nisan-haziran döneminde en az yüzde 30 düştü.
Şirketlerin açıkladığı satış verilerine göre, Çin'de en büyük düşüşü Volkswagen yaşadı. Alman üreticinin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.6 geriledi.
Reuters’ın haberine göre Volkswagen Satış Direktörü Marco Schubert, "Çin'deki durum zorlu olmaya devam ediyor. Bölgede geliştirdiğimiz yeni elektrikli araçlarımızın ilk olumlu etkilerine rağmen, yaklaşık yüzde 20 küçülen genel pazarın gerilemesinden kaçamadık" dedi.
Uzmanlara göre Alman otomobil markaları, Çin'deki başarılarını uzun yıllar içten yanmalı motorlu araçlar üzerine kurdu. Ancak teknoloji odaklı ve genç Çinli tüketicilerin değişen beklentileri nedeniyle bu avantaj giderek önemini yitiriyor.

BMW uyarı vermişti

BMW geçen ay, Çin kaynaklı karlılık uyarısını son üç yılda üçüncü kez yaparak 2026 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.
Şirket ayrıca Ortadoğu'daki savaşın akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini ve Çin'de hala büyük ölçüde satışlarını dayandırdığı içten yanmalı motorlu modellere yönelik talebi olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

Çin'e özel modeller geliştiriliyor

Volkswagen gibi BMW ve Mercedes-Benz de Çin pazarına özel geliştirilen elektrikli araç modellerini satışa sunarak rekabette yeniden güç kazanmayı hedefliyor.
Danışmanlık şirketi Madox Square'in yönetici ortağı Paul Bennett, Alman üreticilerin rekabette geriden geldiğini belirterek, "Çok hızlı şekilde rakiplerini yakalamaya çalışıyorlar ancak karşılarındaki şirketler bunun iki katı hızla ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
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