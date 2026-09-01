https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/turkiyede-36-yildir-kucuk-ev-aletleri-ureten-sirket-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1108398345.html
Türkiye'de 36 yıldır küçük ev aletleri üreten şirket darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
Türkiye'de 36 yıldır küçük ev aletleri üreten şirket darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Küçük ev aletleri sektöründe 36 yıldır üretim yapan Avesta Ev Aletleri konkordato ilan etti. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:15+0300
2026-09-01T12:15+0300
2026-09-01T12:15+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
ekonomi
avesta ev aletleri
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İstanbul'da 1990 yılından beri küçük ev aletleri üreten Avesta Ev Aletleri hakkında mahkeme geçici konkordato mühleti kararı verdi.Şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandığı ortaya çıkarken, şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi ürünler bulunuyordu.Ekonomik darboğazı aşamadıNTV'nin haberine göre finansal darboğaza giren şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında şirkete konkordato komiserleri atandı. Konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı.Şirketin gelirlerindeki düşüş dikkat çektiŞirketin vergi levhasına ilişkin verilere göre, 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi. 2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi. 2025 yılında ise şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi. Böylece şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/40-yillik-zeytin-devine-mahkemeden-1-yillik-konkordato-muhleti-1108220182.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, ekonomi, avesta ev aletleri
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, ekonomi, avesta ev aletleri
Türkiye'de 36 yıldır küçük ev aletleri üreten şirket darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
Küçük ev aletleri sektöründe 36 yıldır üretim yapan Avesta Ev Aletleri konkordato ilan etti.
İstanbul'da 1990 yılından beri küçük ev aletleri üreten Avesta Ev Aletleri hakkında mahkeme geçici konkordato mühleti kararı verdi.Şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandığı ortaya çıkarken, şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi ürünler bulunuyordu.
Ekonomik darboğazı aşamadı
NTV'nin haberine göre finansal darboğaza giren şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında şirkete konkordato komiserleri atandı. Konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı.
Şirketin gelirlerindeki düşüş dikkat çekti
Şirketin vergi levhasına ilişkin verilere göre, 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi. 2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi. 2025 yılında ise şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi. Böylece şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.