https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kongre-uyesi-spartzdan-ukraynadaki-yolsuzluga-tepki-faturayi-kanlariyla-oduyorlar-1108579518.html
Kongre üyesi Spartz'dan Ukrayna'daki yolsuzluğa tepki: ‘Faturayı kanlarıyla ödüyorlar’
Kongre üyesi Spartz'dan Ukrayna'daki yolsuzluğa tepki: ‘Faturayı kanlarıyla ödüyorlar’
Sputnik Türkiye
Daha önce Ukrayna yönetimine yönelik yardım fonlarının kötüye kullanıldığı suçlamalarıyla gündeme gelen ABD Kongre Üyesi Victoria Spartz, ülkedeki son... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T10:50+0300
2026-09-08T10:50+0300
2026-09-08T10:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
abd kongresi
temsilciler meclisi
ukrayna
yolsuzluk
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103682457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3df3b4629288f08c4ed256de4ec29452.jpg
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Victoria Spartz, Ukrayna'da patlak veren son yolsuzluk skandallarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.Geçmişte ABD yardımlarının denetlenmesini talep ettiği için hedef alındığını belirten Spartz, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna asıllı ABD'li siyasetçi Victoria Spartz, 2022 yılından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı mali ve askeri yardımların şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini savunuyordu.Bu süreçte Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a yönelik sert eleştiriler yönelten Spartz, daha önce de Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı sonlandırmak adına bölgesel tavizler vermesi gerektiğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108578924.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103682457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ada08e3a3ee13ffdc31b284dec8586f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd kongresi, temsilciler meclisi, ukrayna, yolsuzluk, vladimir zelenskiy
abd, abd kongresi, temsilciler meclisi, ukrayna, yolsuzluk, vladimir zelenskiy
Kongre üyesi Spartz'dan Ukrayna'daki yolsuzluğa tepki: ‘Faturayı kanlarıyla ödüyorlar’
10:50 08.09.2026 (güncellendi: 10:52 08.09.2026)
Daha önce Ukrayna yönetimine yönelik yardım fonlarının kötüye kullanıldığı suçlamalarıyla gündeme gelen ABD Kongre Üyesi Victoria Spartz, ülkedeki son yolsuzlık skandallarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, geçmişte yaptığı denetim çağrılarının haklılığının ortaya çıktığını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Victoria Spartz, Ukrayna'da patlak veren son yolsuzluk skandallarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Geçmişte ABD yardımlarının denetlenmesini talep ettiği için hedef alındığını belirten Spartz, şu ifadeleri kullandı:
“Büyük bir ironi. Birkaç yıl önce her iki partinin müesses nizamı, yolsuzluğa bulaşmış medya ve Ukrayna hükümeti; Ukrayna'da yardımların denetlenmesini, nakit transferlerinden vazgeçilmesini ve silah sevkiyatının doğrudan cephe hattına ulaştırılacağı uçtan uca bir lojistik sistem kurulmasını talep ettiğim için beni 'Kremlin yanlısı' ilan ederek şiddetle hedef almıştı. İnsanlar seçtikleri hükümetlerin bedelini her zaman öderler. Ukraynalılar için trajik olan, bu bedeli kanlarıyla ödüyor olmaları.”
Ukrayna asıllı ABD'li siyasetçi Victoria Spartz, 2022 yılından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı mali ve askeri yardımların şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini savunuyordu.
Bu süreçte Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a yönelik sert eleştiriler yönelten Spartz, daha önce de Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı sonlandırmak adına bölgesel tavizler vermesi gerektiğini öne sürmüştü.