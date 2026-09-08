“Büyük bir ironi. Birkaç yıl önce her iki partinin müesses nizamı, yolsuzluğa bulaşmış medya ve Ukrayna hükümeti; Ukrayna'da yardımların denetlenmesini, nakit transferlerinden vazgeçilmesini ve silah sevkiyatının doğrudan cephe hattına ulaştırılacağı uçtan uca bir lojistik sistem kurulmasını talep ettiğim için beni 'Kremlin yanlısı' ilan ederek şiddetle hedef almıştı. İnsanlar seçtikleri hükümetlerin bedelini her zaman öderler. Ukraynalılar için trajik olan, bu bedeli kanlarıyla ödüyor olmaları.”