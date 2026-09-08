https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108578924.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:28+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, enerji altyapısı ve Çernomorsk Limanı'ndaki bir kargo gemisine yönelik karadan, havadan ve İHA'larla kapsamlı bir yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlık açıklamasında, Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir tankerin vurulduğu, Odesa'da ise limanların çalışmasını sağlayan Dnyestrovskaya elektrik trafo merkezinin ve İHA üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.Kiev ve çevresinde vurulan tesislerAçıklamaya göre Kiev şehir merkezinde ve eyaletinde vurulan başlıca noktalar şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)