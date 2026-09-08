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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108578924.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, enerji altyapısı ve Çernomorsk Limanı'ndaki bir kargo gemisine yönelik karadan, havadan ve İHA'larla kapsamlı bir yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlık açıklamasında, Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir tankerin vurulduğu, Odesa'da ise limanların çalışmasını sağlayan Dnyestrovskaya elektrik trafo merkezinin ve İHA üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.Kiev ve çevresinde vurulan tesislerAçıklamaya göre Kiev şehir merkezinde ve eyaletinde vurulan başlıca noktalar şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/rusya-disisleri-kiev-yonetimi-teror-ihracatini-bir-is-modeline-donusturdu-1108576915.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

10:28 08.09.2026 (güncellendi: 10:29 08.09.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri hedeflere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, enerji altyapısı ve Çernomorsk Limanı'ndaki bir kargo gemisine yönelik karadan, havadan ve İHA'larla kapsamlı bir yüksek hassasiyetli füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir tankerin vurulduğu, Odesa'da ise limanların çalışmasını sağlayan Dnyestrovskaya elektrik trafo merkezinin ve İHA üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Kiev ve çevresinde vurulan tesisler

Açıklamaya göre Kiev şehir merkezinde ve eyaletinde vurulan başlıca noktalar şunlar:
SİHA Tesisleri ve Fabrikalar: Kiev Radyo Fabrikası, Ukrspecsystems deposu ve "Flamingo" ile "Hornet" tipi İHA'lar için mühimmat üreten sanayi tesisleri.
Kiev Bölgesi: Belaya Tserkov’da 450 km menzilli "TRX" dronlarını geliştiren Warbird Ukraine tesisi, Khimtransagro ve R-Plast lojistik merkezleri.
Stratejik Noktalar: Vasilkov Askeri Hava Üssü, Borispol’deki akaryakıt deposu ve Marhalevka’da bulunan SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) Radyo-Teknik İstihbarat Merkezi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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