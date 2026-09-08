https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ingilteredeki-havalimanlarinda-hava-trafik-kontrolu-kaosu-ucuslar-durduruldu-1108602462.html
İngiltere'deki havalimanlarında hava trafik kontrolü kaosu: Uçuşlar durduruldu
İngiltere'deki havalimanlarında hava trafik kontrolü kaosu: Uçuşlar durduruldu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de aralarında Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted havalimanlarının da bulunduğu havalimanlarında kalkış uçuşlarında, hava trafik kontrol... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:43+0300
2026-09-08T17:43+0300
2026-09-08T18:11+0300
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İngiltere'nin ulusal hava trafik kontrol hizmeti NATS, teknik sorunu araştırdığını ve arızanın bazı uçuşların kalkışlarında aksamalara yol açtığını açıkladı.NATS tarafından yapılan açıklamada, "Kalkış uçuşlarında bazı aksamalara neden olan teknik bir sorunu araştırıyoruz. Mühendislerimiz olay yerinde ve mümkün olan en kısa sürede güncelleme sağlayacağız" denildi.Varış uçuşları etkilenmiyorHeathrow Havalimanı da X hesabından yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetindeki teknik sorunun İngiltere'deki havalimanlarından gerçekleştirilen kalkış uçuşlarını etkilediğini, ancak mevcut durumda varış uçuşlarında bir aksama yaşanmadığını bildirdi.Havalimanı yönetimi, sorunun giderilmesi için yerel NATS ekibine destek verildiğini belirterek yolcuların uçuşlarına ilişkin en güncel bilgileri havayollarından takip etmeleri çağrısında bulundu.Teknik arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin henüz kesin bir süre verilmedi.
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i̇ngiltere, uçuş, havaalanı, son dakika, haberler
İngiltere'deki havalimanlarında hava trafik kontrolü kaosu: Uçuşlar durduruldu
17:43 08.09.2026 (güncellendi: 18:11 08.09.2026)
İngiltere'de aralarında Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted havalimanlarının da bulunduğu havalimanlarında kalkış uçuşlarında, hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor.
İngiltere'nin ulusal hava trafik kontrol hizmeti NATS, teknik sorunu araştırdığını ve arızanın bazı uçuşların kalkışlarında aksamalara yol açtığını açıkladı.
NATS tarafından yapılan açıklamada, "Kalkış uçuşlarında bazı aksamalara neden olan teknik bir sorunu araştırıyoruz. Mühendislerimiz olay yerinde ve mümkün olan en kısa sürede güncelleme sağlayacağız" denildi.
Kuruluş, yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculardan uçuşlarının durumunu havayollarından kontrol etmelerini istedi.
Varış uçuşları etkilenmiyor
Heathrow Havalimanı da X hesabından yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetindeki teknik sorunun İngiltere'deki havalimanlarından gerçekleştirilen kalkış uçuşlarını etkilediğini, ancak mevcut durumda varış uçuşlarında bir aksama yaşanmadığını bildirdi.
Havalimanı yönetimi, sorunun giderilmesi için yerel NATS ekibine destek verildiğini belirterek yolcuların uçuşlarına ilişkin en güncel bilgileri havayollarından takip etmeleri çağrısında bulundu.
Teknik arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin henüz kesin bir süre verilmedi.