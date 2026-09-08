https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ingilteredeki-havalimanlarinda-hava-trafik-kontrolu-kaosu-ucuslar-durduruldu-1108602462.html

İngiltere'deki havalimanlarında hava trafik kontrolü kaosu: Uçuşlar durduruldu

İngiltere'deki havalimanlarında hava trafik kontrolü kaosu: Uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

İngiltere'de aralarında Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted havalimanlarının da bulunduğu havalimanlarında kalkış uçuşlarında, hava trafik kontrol... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T17:43+0300

2026-09-08T17:43+0300

2026-09-08T18:11+0300

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İngiltere'nin ulusal hava trafik kontrol hizmeti NATS, teknik sorunu araştırdığını ve arızanın bazı uçuşların kalkışlarında aksamalara yol açtığını açıkladı.NATS tarafından yapılan açıklamada, "Kalkış uçuşlarında bazı aksamalara neden olan teknik bir sorunu araştırıyoruz. Mühendislerimiz olay yerinde ve mümkün olan en kısa sürede güncelleme sağlayacağız" denildi.Varış uçuşları etkilenmiyorHeathrow Havalimanı da X hesabından yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetindeki teknik sorunun İngiltere'deki havalimanlarından gerçekleştirilen kalkış uçuşlarını etkilediğini, ancak mevcut durumda varış uçuşlarında bir aksama yaşanmadığını bildirdi.Havalimanı yönetimi, sorunun giderilmesi için yerel NATS ekibine destek verildiğini belirterek yolcuların uçuşlarına ilişkin en güncel bilgileri havayollarından takip etmeleri çağrısında bulundu.Teknik arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin henüz kesin bir süre verilmedi.

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