https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-orman-yangini-buyuyor-evler-tahliye-ediliyor-1108600845.html
Antalya'da orman yangını büyüyor: Evler tahliye ediliyor, havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'da orman yangını büyüyor: Evler tahliye ediliyor, havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya Kepez ve Aksu'da ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın hala sürüyor. 254 ev boşaltılırken yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:03+0300
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Antalya'da Aksu ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'deki ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle bölgedeki köylerdeki haneler boşaltılırken hayvanlar da tahliye edilmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriliyor. Yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyorDün akşam başlayan yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı Yol sabah saatlerinde yeniden açıldı. Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da başlayan müdahaleye 5 uçak ve 10'dan fazla helikopter de katıldı. 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel canla başla yangının sönmesi için çabalıyor. Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.254 ev tahliye edildiYangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.Yeşil ormanlık alan griye döndüİki ilçede söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında zarar gören ormanlık alan dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yeşil ormanlık alanın siyah ve gri tonlara döndüğü görüldü.8 kişi yangından etkilendi Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/adana-yanginlarla-mucadele-ediyor-kozan-ilcesinde-iki-ayri-noktada-yangin-suruyor-1108573328.html
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antalya, aksu, kepez, yangın, orman yangını
Antalya'da orman yangını büyüyor: Evler tahliye ediliyor, havadan ve karadan müdahale sürüyor
17:03 08.09.2026 (güncellendi: 17:19 08.09.2026)
Antalya Kepez ve Aksu'da ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın hala sürüyor. 254 ev boşaltılırken yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da Aksu ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'deki ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle bölgedeki köylerdeki haneler boşaltılırken hayvanlar da tahliye edilmeye çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriliyor. Yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Dün akşam başlayan yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı Yol sabah saatlerinde yeniden açıldı. Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.
Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da başlayan müdahaleye 5 uçak ve 10'dan fazla helikopter de katıldı. 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel canla başla yangının sönmesi için çabalıyor.
Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.
Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.
Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.
Yeşil ormanlık alan griye döndü
İki ilçede söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında zarar gören ormanlık alan dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yeşil ormanlık alanın siyah ve gri tonlara döndüğü görüldü.
8 kişi yangından etkilendi
Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.