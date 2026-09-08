https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-pisa-2025te-oecd-ulkeleri-arasinda-puanini-en-fazla-artiran-ulke-oldu-1108603019.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, eğitim... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
oecd
recep tayyip erdoğan
eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim süresi
yüz yüze eğitim
karma eğitim
milli eğitim bakanlığı
eğitim hakkı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarında elde ettiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyanla-gorustu-1108514417.html
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oecd, recep tayyip erdoğan, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim süresi, yüz yüze eğitim, karma eğitim, milli eğitim bakanlığı, eğitim hakkı
oecd, recep tayyip erdoğan, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim süresi, yüz yüze eğitim, karma eğitim, milli eğitim bakanlığı, eğitim hakkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, eğitim camiasını bu başarı nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarında elde ettiği başarıya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye, PISA 2025’te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.