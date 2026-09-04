https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyanla-gorustu-1108514417.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüşerek iki ülke ilişkilerini ele... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T21:22+0300

2026-09-04T21:22+0300

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türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

i̇ran

savaş

saldırı

bombalı saldırı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda güçlenerek devam edeceğini belirtti.Bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki diğer çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, diğer bölgesel meselelerde Türkiye ve BAE arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogandan-italya-basbakani-meloniye-tebrik-1108512643.html

türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

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Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, i̇ran, savaş, saldırı, bombalı saldırı