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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüşerek iki ülke ilişkilerini ele... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda güçlenerek devam edeceğini belirtti.Bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki diğer çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, diğer bölgesel meselelerde Türkiye ve BAE arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogandan-italya-basbakani-meloniye-tebrik-1108512643.html
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, i̇ran, savaş, saldırı, bombalı saldırı
birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, i̇ran, savaş, saldırı, bombalı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

21:22 04.09.2026
© İHA / MURAT DELİCE-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© İHA / MURAT DELİCE-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüşerek iki ülke ilişkilerini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda güçlenerek devam edeceğini belirtti.
Bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki diğer çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, diğer bölgesel meselelerde Türkiye ve BAE arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
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