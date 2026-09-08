https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/besiktas-tff-ve-yayinci-kurulusa-tepki-gosterdi-1108607034.html
Beşiktaş, TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi
Beşiktaş, TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in PFDK'ye sevk edilmesine tepki göstererek, kararın adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T21:53+0300
2026-09-08T21:53+0300
2026-09-08T21:53+0300
spor
dusan vlahovic
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Beşiktaş JK, futbolcusu Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe maçındaki tartışma nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html
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dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş, TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in PFDK'ye sevk edilmesine tepki göstererek, kararın adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.
Beşiktaş JK, futbolcusu Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe maçındaki tartışma nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic’in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz; Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.