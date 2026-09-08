https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html
PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede
PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede
Sputnik Türkiye
PFDK sevkleri açıklandı. Listede futbolcuların yanı sıra kulüp başkanları ve yöneticiler de yer aldı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T20:27+0300
2026-09-08T20:27+0300
2026-09-08T20:27+0300
spor
kerem aktürkoğlu
dusan vlahovic
aziz yıldırım
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
galatasaray
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline gönderildi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/pfdk-acikladi-mahmut-usluya-ceza-1108133451.html
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kerem aktürkoğlu, dusan vlahovic, aziz yıldırım, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray
kerem aktürkoğlu, dusan vlahovic, aziz yıldırım, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray
PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede
PFDK sevkleri açıklandı. Listede futbolcuların yanı sıra kulüp başkanları ve yöneticiler de yer aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.