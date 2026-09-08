Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html
PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede
PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede
Sputnik Türkiye
PFDK sevkleri açıklandı. Listede futbolcuların yanı sıra kulüp başkanları ve yöneticiler de yer aldı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T20:27+0300
2026-09-08T20:27+0300
spor
kerem aktürkoğlu
dusan vlahovic
aziz yıldırım
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108386056_0:184:2603:1648_1920x0_80_0_0_f23f6da4a4a03d70567d51bc29e9fa41.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline gönderildi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/pfdk-acikladi-mahmut-usluya-ceza-1108133451.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108386056_146:0:2459:1735_1920x0_80_0_0_3af63ec0e6f0d899ed9f89cd820b825c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kerem aktürkoğlu, dusan vlahovic, aziz yıldırım, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray
kerem aktürkoğlu, dusan vlahovic, aziz yıldırım, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray

PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede

20:27 08.09.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaBeşiktaş - Arca Çorum FK
Beşiktaş - Arca Çorum FK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
PFDK sevkleri açıklandı. Listede futbolcuların yanı sıra kulüp başkanları ve yöneticiler de yer aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline gönderildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
SPOR
PFDK açıkladı: Mahmut Uslu'ya ceza
20 Ağustos, 19:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала