https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html

PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede

PFDK sevkleri açıklandı: Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu ve yöneticiler listede

Sputnik Türkiye

PFDK sevkleri açıklandı. Listede futbolcuların yanı sıra kulüp başkanları ve yöneticiler de yer aldı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T20:27+0300

2026-09-08T20:27+0300

2026-09-08T20:27+0300

spor

kerem aktürkoğlu

dusan vlahovic

aziz yıldırım

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fenerbahçe

galatasaray

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle disipline gönderildi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/pfdk-acikladi-mahmut-usluya-ceza-1108133451.html

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kerem aktürkoğlu, dusan vlahovic, aziz yıldırım, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, galatasaray