https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/spor-dunyasi-bunu-konusuyor-arda-guler-ve-pintus-arasinda-mac-oncesi-turk-usulu-selamlasma--1108418750.html

Spor dünyası bunu konuşuyor: Arda Güler ve Pintus arasında maç öncesi Türk usulü selamlaşma

Spor dünyası bunu konuşuyor: Arda Güler ve Pintus arasında maç öncesi Türk usulü selamlaşma

Sputnik Türkiye

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid-Malaga maçında 87. dakikada oyuna girip 91'de fileleri sarstı; ancak İspanya'da gecenin en çok konuşulan olayı... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T07:20+0300

2026-09-02T07:20+0300

2026-09-02T07:20+0300

spor

malaga

anadolu

real madrid

pintus

arda güler

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İspanyol devi Real Madrid formasıyla her adımı yakından izlenen milli futbolcumuz Arda Güler, Malaga karşısında sergilediği performans kadar yedek kulübesinde kameralara yansıyan esrarengiz ve samimi tavırlarıyla da gündeme damga vurdu. Karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olup skora doğrudan katkı sunan genç yetenek, sahaya ayak basmadan saniyeler önce saha kenarındaki antrenörüyle sergilediği ritüelle İspanyol basınını ve sosyal medyayı adeta büyüledi.Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve teknik heyetin işaretini sabırla bekleyen Arda, 87. dakikada teknik direktörün kararıyla oyuna girdi. Sahaya girdikten yalnızca dört dakika sonra, 91. dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid’in dördüncü golüne imza atan milli futbolcu, maçın skor perdesini kapatan isim oldu. Ancak asıl gizemli ve sempatik detay, oyun durduğu sırada kenar çizgisinde yaşandı.Kenarda gizemli ritüel: Pintus’u geri çağırdıIsınma hareketlerini tamamlayıp maç formasıyla dördüncü hakemin yanına yönelen Arda Güler, Real Madrid’in dünyaca ünlü katı disipliniyle tanınan kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile yüz yüze geldi. Sahaya girmeden hemen önce İtalyan antrenörün yanına giden genç yıldız, Anadolu kültürünün sıcak bir parçası olan Türk usulü kafa tokuşturma hareketiyle Pintus’u selamladı.Yaşanan ilk temasın ardından ortaya çıkan tablo ise izleyenleri gülümsetti. İlk kafa tokuşturmanın yeterince güçlü ya da doğru açıyla olmadığını düşünen Arda Güler, yürümeye başlayan Pintus’u eliyle işaret ederek yeniden yanına çağırdı. Kondisyonerinin başını gülümseyerek tutan genç futbolcu, ritüeli kusursuz şekilde tekrarlayarak Pintus ile bir kez daha kafa tokuşturdu.Sosyal medya bu selamlaşmayı konuşuyorKulübede alışılmışın dışındaki bu sıcak diyalog, yayıncı kuruluş kameralarının gözünden kaçmadı. Görüntülerin ekranlara yansımasının ardından dünya genelindeki Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverler, Arda ile Pintus arasındaki bu özel bağı kısa sürede küresel trendlere taşıdı.Oyuna girdikten hemen sonra gelen golün moral kaynağının kenardaki bu özel motivasyon olduğu yönünde yorumlar yapılırken, Arda Güler'in İspanyol devinin en kıdemli teknik isimlerinden biriyle kurduğu bu samimi iletişim, takım içerisindeki güçlü yerini bir kez daha kanıtladı.

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