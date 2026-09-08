https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abdde-pompa-alev-aldi-iran-gerilimi-amerikan-halkinin-cebini-yakiyor-1108593695.html
ABD'de pompa alev aldı: İran gerilimi Amerikan halkının cebini yakıyor
ABD'de pompa alev aldı: İran gerilimi Amerikan halkının cebini yakıyor
Sputnik Türkiye
Şubat ayından bu yana tırmanan ABD-İran geriliminin faturası Amerikan vatandaşında kesildi. Ülke genelinde akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, hane... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T14:54+0300
2026-09-08T14:54+0300
2026-09-08T14:53+0300
ekonomi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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dünya
ortadoğu
petrol
benzin
dizel
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Ortadoğu'da tırmanan gerilim, ABD’de günlük hayatı doğrudan vurmaya başladı. Brown Üniversitesi tarafından yürütülen son araştırma, ABD ile İran arasındaki krizin Amerikan ekonomisindeki acı bilançosunu gözler önüne serdi.Şubat ayının sonundan bu yana ABD genelindeki sürücüler, pompada yaşanan fahiş artışlar nedeniyle tam 100 milyar dolardan fazla ekstra harcama yapmak zorunda kaldı. Bu artışın Amerikan ailelerine yansıması hane başına ortalama 763 doları buldu.Pompadaki artış kontrolden çıktıPompa fiyatlarındaki tırmanış rakamlara da net bir şekilde yansıdı:Lojistik kilitlendi, enflasyon hortladıDizel fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ABD içi nakliye ve tarım sektöründe adeta çarkları durdurma noktasına getirdi. Üreticiden rafa kadar her kalemde maliyetlerin katlanması; gıdadan temizlik ürünlerine kadar zam yağmuruna yol açtı. Beyaz Saray'ın uzun süredir düşürmeye çalıştığı enflasyon, akaryakıt kriziyle yeniden kontrolden çıktı.Seçim öncesi Beyaz Saray'da 'Hürmüz' paniğiKongre ara seçimlerine sayılı günler kala tırmanan bu kriz, iktidar partisi için en büyük siyasi tehdide dönüştü. Dünya petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle küresel piyasalarda arz krizi yaşanıyor. ABD'nin rekor düzeyde kayaç petrolü üretmesi dahi borsalardaki paniği yatıştırmaya yetmedi.Uzaklardaki jeopolitik krizin doğrudan kendi ceplerine yansıdığını gören Amerikan seçmeni için pompadaki tabelalar birer seçim kriterine dönüşmüş durumda. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmadıkça faturanın sandıkta iktidara kesilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trumpin-petrol-anlasmasi-venezuelada-tartisma-yaratti-secimler-ne-zaman-yapilacak-1108590497.html
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, brown üniversitesi, dünya, ortadoğu, petrol, benzin, dizel, benzin fiyatları
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, brown üniversitesi, dünya, ortadoğu, petrol, benzin, dizel, benzin fiyatları
ABD'de pompa alev aldı: İran gerilimi Amerikan halkının cebini yakıyor
Şubat ayından bu yana tırmanan ABD-İran geriliminin faturası Amerikan vatandaşında kesildi. Ülke genelinde akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, hane başı ek maliyet yüzlerce doları buldu. Lojistik krizinin kapıya dayanmasıyla birlikte yaklaşan seçimler öncesi Beyaz Saray'da alarm zilleri çalıyor.
Ortadoğu'da tırmanan gerilim, ABD’de günlük hayatı doğrudan vurmaya başladı. Brown Üniversitesi tarafından yürütülen son araştırma, ABD ile İran arasındaki krizin Amerikan ekonomisindeki acı bilançosunu gözler önüne serdi.
Şubat ayının sonundan bu yana ABD genelindeki sürücüler, pompada yaşanan fahiş artışlar nedeniyle tam 100 milyar dolardan fazla ekstra harcama yapmak zorunda kaldı. Bu artışın Amerikan ailelerine yansıması hane başına ortalama 763 doları buldu.
Pompadaki artış kontrolden çıktı
Pompa fiyatlarındaki tırmanış rakamlara da net bir şekilde yansıdı:
Benzin yüzde 39 zamlandı:
Galon fiyatı hızla tırmanarak 4.15 dolara
ulaştı. Tüketicinin cebinden çıkan fazladan para 54,7 milyar doları buldu.
Dizel fiyatları rekor kırdı:
Lojistiğin can damarı olan motorin yüzde 60,7
’lik devasa bir artışla galon başına 5.9 doları
aştı. Toplam fazla harcama 45,2 milyar dolara ulaştı.
Lojistik kilitlendi, enflasyon hortladı
Dizel fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ABD içi nakliye ve tarım sektöründe adeta çarkları durdurma noktasına getirdi. Üreticiden rafa kadar her kalemde maliyetlerin katlanması; gıdadan temizlik ürünlerine kadar zam yağmuruna yol açtı. Beyaz Saray'ın uzun süredir düşürmeye çalıştığı enflasyon, akaryakıt kriziyle yeniden kontrolden çıktı.
Seçim öncesi Beyaz Saray'da 'Hürmüz' paniği
Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala tırmanan bu kriz, iktidar partisi için en büyük siyasi tehdide dönüştü. Dünya petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle küresel piyasalarda arz krizi yaşanıyor. ABD'nin rekor düzeyde kayaç petrolü üretmesi dahi borsalardaki paniği yatıştırmaya yetmedi.
Uzaklardaki jeopolitik krizin doğrudan kendi ceplerine yansıdığını gören Amerikan seçmeni için pompadaki tabelalar birer seçim kriterine dönüşmüş durumda. Hürmüz Boğazı'nda sular durulmadıkça faturanın sandıkta iktidara kesilmesi bekleniyor.