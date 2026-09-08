https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trumpin-petrol-anlasmasi-venezuelada-tartisma-yaratti-secimler-ne-zaman-yapilacak-1108590497.html
Trump'ın petrol anlaşması Venezuela'da tartışma yarattı: Seçim tarihi belirsizliğini koruyor
Trump'ın petrol anlaşması Venezuela'da tartışma yarattı: Seçim tarihi belirsizliğini koruyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın dev petrol kaynaklarının geliştirilmesini öngören anlaşmayı hayata geçirmesi, ülkede ekonomik toparlanma... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD yönetimi, anlaşmanın ekonomik çöküşün ağır sonuçlarıyla mücadele eden Venezuela'yı istikrara kavuşturacağını ve ülkeyi seçimlerin yapılabileceği bir noktaya taşıyacağını savunuyor. Ancak Trump ve Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in seçimler için henüz kesin bir tarih vermemesi, ülkede anlaşmanın mevcut yönetimi güçlendirebileceği endişelerine yol açtı.Trump, Amerika merkezli The Los Angeles Times'ın seçimlerin neden belirli bir tarihe bağlanmadığı yönündeki sorusuna, Venezuela'nın henüz buna hazır olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Trump, "Henüz hazır olduklarını düşünmüyorum" dedi ve seçimlerin "yakında" yapılacağını söyledi.65 milyar varillik petrol anlaşmasıAnlaşma kapsamında North American Blue Energy Partners (NABEP) adlı özel şirket, Venezuela'daki 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde etti. Söz konusu sahaların kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık 65 milyar varil olduğu belirtiliyor.Beyaz Saray, anlaşmayı "dünyanın en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendirirken, Washington'un yeni petrol şirketinde önemli yönetim ve ekonomik haklar elde edeceğini açıkladı. ABD hükümeti ayrıca şirket üzerinde yüzde 35'lik bir paya sahip olacak ve üretilen petrolün bir bölümünü öncelikli olarak satın alma hakkı elde edecek.Anlaşmanın Venezuela'nın petrol sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım çekmesi ve üretimi artırması hedefleniyor. NABEP, yatırımların yaklaşık 100 milyar dolara ulaşabileceğini ve petrol üretiminin günlük 1 milyon varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.Ancak anlaşmanın siyasi boyutu tartışma konusu.Venezuela'da birçok kişi, petrol sektörüne yatırım yapılmasını ekonomik toparlanma açısından olumlu görse de seçimlerin ne zaman yapılacağının belirsiz kalmasından rahatsız.Caracas'ta yaşayan 23 yaşındaki Carlos Perez, The Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Venezuelalılardan "iki yıl, belki daha fazla beklemelerinin" istendiğini, bu süreçte ise seçilmemiş bir hükümetle anlaşmalar yapıldığını söyledi.Petrol sektöründe çalışan 47 yaşındaki Junior Araujo ise anlaşmayı ekonomik açıdan "yeniden doğmak için harika bir fırsat" olarak değerlendirdi. Ancak mevcut hükümete yönelik eleştirilerin sürdüğünü belirterek, ülkenin kurumlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/yemende-catismalar-tirmaniyor-husiler-suudi-arabistandaki-enerji-tesislerini-vurdu-1108588081.html
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venezuela, abd, delcy rodriguez, abd
Trump'ın petrol anlaşması Venezuela'da tartışma yarattı: Seçim tarihi belirsizliğini koruyor
14:13 08.09.2026 (güncellendi: 14:16 08.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın dev petrol kaynaklarının geliştirilmesini öngören anlaşmayı hayata geçirmesi, ülkede ekonomik toparlanma beklentilerinin yanı sıra Batı basınına göre, demokratik geçiş ve seçimlerin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
ABD yönetimi, anlaşmanın ekonomik çöküşün ağır sonuçlarıyla mücadele eden Venezuela'yı istikrara kavuşturacağını ve ülkeyi seçimlerin yapılabileceği bir noktaya taşıyacağını savunuyor. Ancak Trump ve Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in seçimler için henüz kesin bir tarih vermemesi, ülkede anlaşmanın mevcut yönetimi güçlendirebileceği endişelerine yol açtı.
Trump, Amerika merkezli The Los Angeles Times'ın seçimlerin neden belirli bir tarihe bağlanmadığı yönündeki sorusuna, Venezuela'nın henüz buna hazır olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Trump, "Henüz hazır olduklarını düşünmüyorum" dedi ve seçimlerin "yakında" yapılacağını söyledi.
65 milyar varillik petrol anlaşması
Anlaşma kapsamında North American Blue Energy Partners (NABEP) adlı özel şirket, Venezuela'daki 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde etti. Söz konusu sahaların kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık 65 milyar varil olduğu belirtiliyor.
Beyaz Saray, anlaşmayı "dünyanın en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendirirken, Washington'un yeni petrol şirketinde önemli yönetim ve ekonomik haklar elde edeceğini açıkladı. ABD hükümeti ayrıca şirket üzerinde yüzde 35'lik bir paya sahip olacak ve üretilen petrolün bir bölümünü öncelikli olarak satın alma hakkı elde edecek.
Anlaşmanın Venezuela'nın petrol sektörüne milyarlarca dolarlık yatırım çekmesi ve üretimi artırması hedefleniyor. NABEP, yatırımların yaklaşık 100 milyar dolara ulaşabileceğini ve petrol üretiminin günlük 1 milyon varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Ancak anlaşmanın siyasi boyutu tartışma konusu.
Venezuela'da birçok kişi, petrol sektörüne yatırım yapılmasını ekonomik toparlanma açısından olumlu görse de seçimlerin ne zaman yapılacağının belirsiz kalmasından rahatsız.
Caracas'ta yaşayan 23 yaşındaki Carlos Perez, The Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Venezuelalılardan "iki yıl, belki daha fazla beklemelerinin" istendiğini, bu süreçte ise seçilmemiş bir hükümetle anlaşmalar yapıldığını söyledi.
Petrol sektöründe çalışan 47 yaşındaki Junior Araujo ise anlaşmayı ekonomik açıdan "yeniden doğmak için harika bir fırsat" olarak değerlendirdi. Ancak mevcut hükümete yönelik eleştirilerin sürdüğünü belirterek, ülkenin kurumlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.