https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/2026-ballon-dor-adaylari-aciklandi-listede-lionel-messi-dikkat-cekti-1108604034.html
2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: Listede Lionel Messi dikkat çekti
2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: Listede Lionel Messi dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden Ballon d'Or için 2026 yılı adayları belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede, 39 yaşındaki Arjantinli... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T18:56+0300
2026-09-08T18:56+0300
2026-09-08T18:56+0300
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Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Balon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak ödül tarihinin rekorunu elinde bulunduran Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 30 kişilik aday listesinde yer aldı.Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu, Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha da aday gösterilen isimler arasında bulundu.Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da listede kendisine yer buldu.2026 Ballon d'Or adaylarıJude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland, Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah).
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-2025-odulleri-sahiplerini-buldu-1099582951.html
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lionel messi, ballon d'or, ballon d'or ödülleri, altın top ödülü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
lionel messi, ballon d'or, ballon d'or ödülleri, altın top ödülü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: Listede Lionel Messi dikkat çekti
Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden Ballon d'Or için 2026 yılı adayları belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede, 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi de kendisine yer buldu.
Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Balon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.
Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak ödül tarihinin rekorunu elinde bulunduran Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 30 kişilik aday listesinde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu, Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha da aday gösterilen isimler arasında bulundu.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da listede kendisine yer buldu.
2026 Ballon d'Or adayları
Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland, Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah).