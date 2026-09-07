https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/witkoff-moskova-ve-kievde-ukrayna-konulu-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1108566894.html

Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T19:32+0300

2026-09-07T19:32+0300

2026-09-07T19:32+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu.X hesabından paylaşım yapan Witkoff, “Ek üçlü müzakerelerin zamanlaması konusunda mutabakat da dahil olmak üzere önemli bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.Witkoff ayrıca Trump’ın kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.Daha önce Rusya ziyaretinde Ukrayna sorununa ilişkin yeni fikirler duyduğunu dile getiren Witkoff, son günlerdeki yapıcı çalışmaların, çatışan taraflar arasında bir yakınlaşmanın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etmişti. Amerikan heyetinin ikinci üyesi Jared Kushner ise Washington'un 'barış paketi' için bir çerçeve oluşturmak üzere çalıştığını duyurmuştu.Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html

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