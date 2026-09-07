https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/witkoff-moskova-ve-kievde-ukrayna-konulu-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1108566894.html
Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T19:32+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu.X hesabından paylaşım yapan Witkoff, “Ek üçlü müzakerelerin zamanlaması konusunda mutabakat da dahil olmak üzere önemli bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.Witkoff ayrıca Trump’ın kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.Daha önce Rusya ziyaretinde Ukrayna sorununa ilişkin yeni fikirler duyduğunu dile getiren Witkoff, son günlerdeki yapıcı çalışmaların, çatışan taraflar arasında bir yakınlaşmanın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etmişti. Amerikan heyetinin ikinci üyesi Jared Kushner ise Washington'un 'barış paketi' için bir çerçeve oluşturmak üzere çalıştığını duyurmuştu.Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html
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abd, steve witkoff, moskova, haberler, kiev, ilerleme, x, jared kushner, vladimir putin, yuriy uşakov, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
abd, steve witkoff, moskova, haberler, kiev, ilerleme, x, jared kushner, vladimir putin, yuriy uşakov, kirill dmitriyev, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
Witkoff: Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerde ilerleme kaydedildi
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konulu görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova ve Kiev'de Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerin ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
X hesabından paylaşım yapan Witkoff, “Ek üçlü müzakerelerin zamanlaması konusunda mutabakat da dahil olmak üzere önemli bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.
Witkoff ayrıca Trump’ın kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizdi.
Daha önce Rusya ziyaretinde Ukrayna sorununa ilişkin yeni fikirler duyduğunu dile getiren Witkoff, son günlerdeki yapıcı çalışmaların, çatışan taraflar arasında bir yakınlaşmanın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etmişti. Amerikan heyetinin ikinci üyesi Jared Kushner ise Washington'un 'barış paketi' için bir çerçeve oluşturmak üzere çalıştığını duyurmuştu.
Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.
Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.