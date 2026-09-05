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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html
Putin’in Witkoff ve Kushner ile Kremlin’deki görüşmesi sona erdi
Putin’in Witkoff ve Kushner ile Kremlin’deki görüşmesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de yaptığı görüşme... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T23:15+0300
2026-09-05T23:25+0300
dünya
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steve witkoff
jared kushner
kremlin
moskova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.Moskova saatiyle 19.55’te (TSİ ile aynı) başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü. ABD’li heyeti taşıyan konvoy, saat 23.00’te Kremlin’den ayrıldı.Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.Witkoff ve Kushner’in Moskova’nın ardından Kiev’i ziyaret etmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ABD heyetiyle temaslara hazırlık kapsamında Kiev’e yönelik saldırıların üç gün süreyle durdurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlinde-ukrayna-konulu-gorusmeye-basladi-1108526260.html
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vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, kremlin, moskova, abd
vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, kremlin, moskova, abd

Putin’in Witkoff ve Kushner ile Kremlin’deki görüşmesi sona erdi

23:15 05.09.2026 (güncellendi: 23:25 05.09.2026)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinPutin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı
Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de yaptığı görüşme yaklaşık üç saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
Moskova saatiyle 19.55’te (TSİ ile aynı) başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü. ABD’li heyeti taşıyan konvoy, saat 23.00’te Kremlin’den ayrıldı.
Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.
Witkoff ve Kushner’in Moskova’nın ardından Kiev’i ziyaret etmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ABD heyetiyle temaslara hazırlık kapsamında Kiev’e yönelik saldırıların üç gün süreyle durdurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
DÜNYA
Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı
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