https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html

Putin’in Witkoff ve Kushner ile Kremlin’deki görüşmesi sona erdi

Putin’in Witkoff ve Kushner ile Kremlin’deki görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de yaptığı görüşme... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T23:15+0300

2026-09-05T23:15+0300

2026-09-05T23:25+0300

dünya

vladimir putin

steve witkoff

jared kushner

kremlin

moskova

abd

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.Moskova saatiyle 19.55’te (TSİ ile aynı) başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü. ABD’li heyeti taşıyan konvoy, saat 23.00’te Kremlin’den ayrıldı.Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de hazır bulundu.Witkoff ve Kushner’in Moskova’nın ardından Kiev’i ziyaret etmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ABD heyetiyle temaslara hazırlık kapsamında Kiev’e yönelik saldırıların üç gün süreyle durdurulması talimatını verdiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlinde-ukrayna-konulu-gorusmeye-basladi-1108526260.html

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vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, kremlin, moskova, abd