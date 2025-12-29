Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/uyusturucu-sorusturmasi-veyis-ates-ve-taner-cagli-tutuklandi-1102344963.html
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2025-12-29T18:55+0300
2025-12-29T19:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102299571_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_3115226c281ef345349d929a550fca44.png
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/veyis-ates-ve-taner-cagli-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-adliyeye-sevk-edildi-1102329554.html
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

18:55 29.12.2025 (güncellendi: 19:17 29.12.2025)
Veyis Ateş ve Taner Çağlı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Veyis Ateş ve Taner Çağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
Veyis Ateş ve Taner Çağlı uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
