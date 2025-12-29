https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/uyusturucu-sorusturmasi-veyis-ates-ve-taner-cagli-tutuklandi-1102344963.html
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18:55 29.12.2025 (güncellendi: 19:17 29.12.2025)
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.