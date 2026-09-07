https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uefa-sampiyonlar-ligi-basliyor-galatasaray-ve-fenerbahce-sahne-aliyor-1108568263.html

UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alıyor

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla yarın başlayacak. Galatasaray 9 Eylül'de deplasmanda Sporting'le karşılaşırken... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak lig aşamasının ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.36 takımın lig formatında mücadele edeceği sezonda ekipler, 8 karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki 16 ekip eleme play-off'larında son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyorŞampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcilerinden Galatasaray, ilk hafta maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.İlk haftanın maç programıYarın:9 Eylül Çarşamba:10 Eylül Perşembe:

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