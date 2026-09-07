https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uefa-sampiyonlar-ligi-basliyor-galatasaray-ve-fenerbahce-sahne-aliyor-1108568263.html
UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla yarın başlayacak. Galatasaray 9 Eylül'de deplasmanda Sporting'le karşılaşırken... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T21:20+0300
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak lig aşamasının ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.36 takımın lig formatında mücadele edeceği sezonda ekipler, 8 karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki 16 ekip eleme play-off'larında son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyorŞampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcilerinden Galatasaray, ilk hafta maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.İlk haftanın maç programıYarın:9 Eylül Çarşamba:10 Eylül Perşembe:
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uefa şampiyonlar ligi, fenerbahçe, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonlar ligi kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla yarın başlayacak. Galatasaray 9 Eylül'de deplasmanda Sporting'le karşılaşırken, Fenerbahçe 10 Eylül'de sahasında Roma'yı konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak lig aşamasının ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
36 takımın lig formatında mücadele edeceği sezonda ekipler, 8 karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki 16 ekip eleme play-off'larında son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk temsilcilerinden Galatasaray, ilk hafta maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.
İlk haftanın maç programı
19.45 Club Brugge - Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
22.00 Real Madrid - Inter
22.00 Porto - Manchester City
19.45 Barcelona - Feyenoord
22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
22.00 Sporting - Galatasaray
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
19.45 PSV - Shakhtar Donetsk
22.00 Manchester United - Sabah
22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt