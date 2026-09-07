https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ismail-kartaldan-radikal-karar-derbinin-faturasini-kesti-4-futbolcuyu-kulubeye-cekti-1108550068.html

İsmail Kartal'dan radikal karar: Derbinin faturasını kesti, 4 futbolcuyu kulübeye çekti

İsmail Kartal'dan radikal karar: Derbinin faturasını kesti, 4 futbolcuyu kulübeye çekti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın bu maçla birlikte 4 futbolcuya neşter... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T11:06+0300

2026-09-07T11:06+0300

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spor

i̇smail kartal

fenerbahçe

futbol

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Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maça kilitlendi. Sezonun ilk Devler Ligi maçı öncesi İsmail Kartal'ın radikal kararlar aldığı öne sürüldü.Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal performansından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'i kulübeye çekecek.Kartal'ın Semedo'nun yerine Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'i tercih edeceği belirtildi.Kartal'ın sol kanatta ise Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu ya da Nene'ye şans vermeye hazırlandığı ifade edildi. Forvette ise Kosovalı golcüyü kenara çekecek olan deneyimli çalıştırıcının Lukaku'ya şans vereceği aktarıldı.Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri ve maç takvimi belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin programı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/aziz-yildirimdan-hakem-tepkisi-ve-tffye-kritik-cagri-gerekirse-ligleri-erteleyin-1108529295.html

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