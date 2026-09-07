https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ismail-kartaldan-radikal-karar-derbinin-faturasini-kesti-4-futbolcuyu-kulubeye-cekti-1108550068.html
İsmail Kartal'dan radikal karar: Derbinin faturasını kesti, 4 futbolcuyu kulübeye çekti
İsmail Kartal'dan radikal karar: Derbinin faturasını kesti, 4 futbolcuyu kulübeye çekti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın bu maçla birlikte 4 futbolcuya neşter... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T11:06+0300
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futbol
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Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maça kilitlendi. Sezonun ilk Devler Ligi maçı öncesi İsmail Kartal'ın radikal kararlar aldığı öne sürüldü.Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal performansından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'i kulübeye çekecek.Kartal'ın Semedo'nun yerine Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'i tercih edeceği belirtildi.Kartal'ın sol kanatta ise Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu ya da Nene'ye şans vermeye hazırlandığı ifade edildi. Forvette ise Kosovalı golcüyü kenara çekecek olan deneyimli çalıştırıcının Lukaku'ya şans vereceği aktarıldı.Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri ve maç takvimi belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin programı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/aziz-yildirimdan-hakem-tepkisi-ve-tffye-kritik-cagri-gerekirse-ligleri-erteleyin-1108529295.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, futbol
i̇smail kartal, fenerbahçe, futbol
İsmail Kartal'dan radikal karar: Derbinin faturasını kesti, 4 futbolcuyu kulübeye çekti
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın bu maçla birlikte 4 futbolcuya neşter vuracağı iddia edildi.
Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacağı maça kilitlendi
. Sezonun ilk Devler Ligi maçı öncesi İsmail Kartal'ın radikal kararlar aldığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal performansından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'i kulübeye çekecek.
Kartal'ın Semedo'nun yerine Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'i tercih edeceği belirtildi.
Kartal'ın sol kanatta ise Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu ya da Nene'ye şans vermeye hazırlandığı ifade edildi. Forvette ise Kosovalı golcüyü kenara çekecek olan deneyimli çalıştırıcının Lukaku'ya şans vereceği aktarıldı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm rakipleri ve maç takvimi belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin programı:
Shakhtar Donetsk - 25 Kasım
Atletico Madrid (D) - 27 Ocak